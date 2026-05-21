Benatia dévoile les coulisses de l’OM (et balance sur le comportement des joueurs)

Quelques heures après son départ officiel de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia a pris la parole dans l’émission The Bridge d’Aurélien Tchouaméni sur YouTube. L’ancien directeur du football olympien est revenu longuement sur les nombreuses difficultés rencontrées durant ses deux années et demie passées à Marseille, dénonçant certains comportements qu’il jugeait incompatibles avec les exigences d’un grand club.

Dans une sortie très forte, Benatia a notamment évoqué les problèmes d’organisation interne, les privilèges accordés à certains joueurs et les dérives qu’il estime avoir découvertes à son arrivée à l’OM.

« À Marseille, ça a longtemps été la république du joueur »

Très impliqué dans la gestion quotidienne du club, l’ancien international marocain explique avoir dû intervenir bien au-delà du simple secteur sportif.

« Tu t’occupes de tout : d’en bas, les parents qui, comme on dit, font un petit peu les poussettes avec la presse pour pouvoir pousser le gamin qui ne mérite pas de signer pro mais ils se disent que si on fait un papier à ce moment-là, ils vont t’obliger à le signer. Si tu ne t’occupes pas de ça, ça ne va pas être traité parce qu’à Marseille, pendant des années, ça a été la république du joueur. »

Benatia a ensuite raconté une anecdote qui l’a particulièrement marqué concernant les privilèges accordés à certains cadres du vestiaire.

« Les femmes des joueurs étaient placées selon le statut du joueur »

L’ancien dirigeant marseillais a dénoncé des habitudes qu’il juge totalement anormales dans le fonctionnement d’un vestiaire professionnel.

« En fonction de l’importance du joueur, sa femme est installée dans une tribune différente des autres joueurs. Et ça ne choquait personne. Moi j’ai vu ça… Et maintenant, les mecs, ils sont là, ils parlent… Je ne veux même pas donner leur nom parce que ça serait trop facile. Comment tu peux accepter quand tu partages un vestiaire avec un mec que ta femme est dans la même tribune que le président et que la femme du collègue elle est là-bas en tribune famille ? »

Des propos qui illustrent le climat interne particulièrement complexe que Benatia dit avoir tenté de remettre en ordre depuis son arrivée au club en 2023.

« Je ne fermerai jamais les yeux »

Critiqué tout au long de son passage à Marseille pour sa communication directe et certaines décisions fortes, Benatia assume totalement son attitude et son implication.

« J’aurais dû fermer les yeux sur tous les problèmes, sur les horaires, sur les mecs qui te font croire qu’ils ont travaillé 15h alors que ce n’est pas vrai, sur tout ce que j’ai vu dans ce club, la folie de ce club, sur les mecs qui sont là-haut et soi-disant ont des rôles mais qu’en vérité je n’ai jamais compris à quoi ils servent ? On m’a reproché de mettre le doigt mais je ne vais jamais changer. »

Ces déclarations viennent encore alimenter les nombreuses révélations autour des tensions internes qui ont marqué la saison 2025-2026 de l’OM, conclue dans un climat extrêmement tendu malgré la qualification du club pour la Ligue Europa.