Benatia emballé par ces deux recrues, pas de but pour Aguerd et De Zerbi a déjà prévenu ses joueurs… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 23 septembre 2025 dans l’actualité de l’OM.

Benatia emballé par Aguerd et Pavard

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup dimanche soir en s’imposant 1-0 face au Paris Saint-Germain au Vélodrome. Au terme d’un match intense, les Olympiens ont confirmé leur montée en puissance. En zone mixte, le directeur sportif Medhi Benatia a livré une analyse détaillée, insistant sur la force collective et sur la progression du projet phocéen.

Dans ses propos, Medhi Benatia a replacé ce succès dans une dynamique plus large : « On est sur la deuxième année du projet mais il y a quand même pas mal de changements aussi, ça a été voulu et donc assumé. Comme dit aux joueurs en interne, le championnat est parti après la trêve internationale, donc après le match de Lorient. On a pu accueillir un peu les nouveaux et là petit à petit c’est en train de monter en régime. »

Nayef ou Benjamin Pavard, on dirait que ça fait 4 ans qu’ils sont là

Mehdi Benatia :

« C’est une victoire d’équipe face à un grand adversaire”, même si “aujourd’hui il manquait beaucoup de joueurs au PSG, il faut être conscient”.

« J'espère qu'on…

Le dirigeant a également tenu à souligner l’intégration réussie de plusieurs recrues : « On voit des nouveaux comme Nayef ou Benjamin Pavard, on dirait que ça fait 4 ans qu’ils sont là. O’Riley a aussi fait un bon match dans l’entrejeu. Il faut capitaliser là-dessus, et que ça nous serve pour le reste. »

Cette victoire contre le PSG apparaît ainsi comme un symbole de progression et de confiance retrouvée.

La force du collectif marseillais

Si les individualités brillent, Benatia insiste avant tout sur la mentalité du groupe : « L’équipe est forte, on leur répète tous les jours de prendre conscience qu’ils sont capables de faire des grandes choses. Et quand il y a cette mentalité comme aujourd’hui… Mason Greenwood a été extraordinaire défensivement, pareil pour Timothy Weah. Aujourd’hui c’est vraiment une victoire d’équipe, ça fait plaisir, face à un adversaire de grande qualité. »

Le directeur sportif a enfin salué la préparation tactique de Roberto De Zerbi : « On a fait un match, surtout en première période, où on a respecté le plan exact qu’on avait prévu, et ça fait plaisir pour le coach. »

Avec ce succès, l’OM confirme ses ambitions et démontre qu’il faudra compter sur lui dans la course aux premières places.

Pas de but pour Aguerd

Le Classique OM – PSG disputé au Vélodrome lors de la cinquième journée de Ligue 1 s’est conclu par une victoire marseillaise (1-0). Un succès capital pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui poursuivent leur bonne dynamique. Mais cette rencontre restera aussi marquée par une décision de la LFP, qui a choisi de ne pas attribuer le but décisif à Nayef Aguerd, contrairement à ce qu’indiquaient les premières informations.

Dans un premier temps, le défenseur marocain avait été crédité de l’unique réalisation, à la suite d’une tête sur corner qui semblait avoir trompé la défense parisienne. Pourtant, après visionnage attentif de l’action et analyse des ralentis, la commission des compétitions de la LFP a rectifié le tir. L’instance a finalement jugé que le ballon avait été dévié dans ses propres filets par Marquinhos, malheureux capitaine du Paris Saint-Germain. Le but est donc officiellement enregistré comme un contre son camp du Brésilien.

Une victoire marquée par la décision de la LFP

Cette précision statistique change peu de choses sur le plan sportif – l’Olympique de Marseille empoche bien les trois points – mais elle a son importance pour les joueurs concernés. Aguerd, qui avait déjà trouvé le chemin des filets face à Lorient, espérait enchaîner avec une deuxième réalisation personnelle cette saison. Désormais, ses statistiques restent bloquées à un but en Ligue 1.

Un coup du sort pour Marquinhos

Pour Marquinhos, ce nouvel épisode s’ajoute à une soirée frustrante. Le capitaine parisien a vu sa tentative de dégagement heurter le ballon et finir au fond des cages, après une sortie manquée du gardien Lucas Chevalier. Une action malheureuse qui scelle la défaite du PSG dans ce Classique, alors que Marseille savourait un succès de prestige devant son public.

De Zerbi : « Une des plus belles journées depuis mon arrivée »

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup dimanche soir en s’imposant 1-0 face au Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome. Devant un public en fusion, les hommes de Roberto De Zerbi ont offert une prestation solide et décroché un succès de prestige contre l’ogre parisien. Pourtant, malgré la joie évidente, l’entraîneur italien a tenu à rappeler que rien n’était encore acquis.

En conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi n’a pas caché son émotion. « Oui, c’est l’une des plus belles journées depuis mon arrivée. Je suis venu ici pour le Vélodrome et pour battre le PSG, l’équipe qui représente le pouvoir, qui gagne sans rival depuis des années, ce que je n’accepte pas dans ma philosophie », a-t-il confié.

🔵⚪️ De Zerbi : “Il faut remercier le club, la direction et Frank McCourt pour ça.

Quand je vois les joueurs qu’on a sur le terrain, je me dis que l’équipe est forte !

On en a conscience.” pic.twitter.com/UJFoYV6zm1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 22, 2025



L’Italien a souligné que cette victoire symbolique ne devait pas détourner son groupe de l’essentiel. « Mais on n’a rien fait jusqu’ici : le plus important, c’est vendredi à Strasbourg pour faire un pas de plus vers l’objectif qui est de construire une grande équipe », a-t-il ajouté.

Un avertissement pour Strasbourg

Si battre le PSG est une performance qui marque les esprits, De Zerbi a insisté sur la nécessité de garder le cap. « Cette victoire ne doit rien donner de plus à l’équipe. La défaite de Madrid (1-2, mardi dernier) nous a beaucoup apporté, nous a fait prendre conscience qu’on avait des joueurs forts. L’effectif est fort, on le sait, mais vendredi, ce sera encore plus important que le match de ce soir », a prévenu le coach.

Plus encore, l’entraîneur de l’OM n’a pas hésité à adresser un message ferme à ses joueurs : « J’ai déjà menacé les joueurs, ils le savent. Si on bat Paris et qu’on arrive en claquettes contre Strasbourg, c’est qu’on n’est pas une grande équipe ».

Avec ce succès contre le champion en titre, l’OM retrouve confiance et relance sa dynamique. Mais pour Roberto De Zerbi, l’objectif reste clair : transformer cette victoire de prestige en tremplin vers une constance indispensable pour bâtir une véritable grande équipe.