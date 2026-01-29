Benatia, la perte financière et qui est Pervis Estupiñán… les 3 infos OM de ce jeudi !

Soirée noire pour l’Olympique de Marseille en Ligue des champions, avec une élimination humiliante en Belgique qui laisse des traces profondes. Entre la colère froide de Medhi Benatia, les lourdes conséquences financières et les premières réflexions du mercato d’hiver, l’actualité olympienne est dense ce 29 janvier 2026. Tour d’horizon des trois informations majeures qui agitent la Commanderie.

OM : Benatia parle de honte face à « un problème qui revient souvent »

L’élimination de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Club Bruges (3-0) restera comme l’une des prestations les plus inquiétantes de la saison. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les hommes de Roberto De Zerbi ont sombré, incapables de répondre à l’intensité imposée par les Belges. Cette lourde défaite a scellé une sortie prématurée de la Ligue des champions, avant même les barrages.

En zone mixte, Medhi Benatia n’a pas cherché à minimiser l’échec. Le directeur sportif marseillais a livré un constat d’une rare sévérité, visant directement l’attitude des joueurs : « Soirée de merde. Honteuse. Quand tu es dans un club comme celui-ci, tu peux perdre des matches. Mais tu ne peux pas perdre comme ce soir ».

Au-delà du match, Benatia a pointé un dysfonctionnement plus profond : « On est face à un problème qui revient souvent. Quand on n’est pas à 100 %, on passe souvent à la trappe ». Très marqué, il a également insisté sur la notion de respect envers l’institution et les supporters, appelant implicitement à une prise de conscience collective après ce qu’il a qualifié de « faute professionnelle ».

OM : plusieurs millions d’euros envolés après l’élimination en Ligue des champions

Cette élimination européenne ne se limite pas à un revers sportif. Elle a également un impact financier immédiat pour un club déjà fragilisé par la baisse des droits TV en Ligue 1. En s’inclinant à Bruges lors de la dernière journée de la phase de ligue, l’OM a vu s’envoler plusieurs primes UEFA.

La défaite prive d’abord le club de la prime de résultat, une victoire étant valorisée à 2,1 millions d’euros et un nul à 700 000 euros. Surtout, l’absence de qualification pour les barrages empêche l’OM de percevoir le bonus d’un million d’euros réservé aux équipes classées entre la 9e et la 24e place.

À cela s’ajoute un impact lié au classement final, estimé à environ 275 000 euros. Au total, la perte directe est déjà évaluée à plus de 3,3 millions d’euros, sans compter les recettes annexes. Un manque à gagner significatif, malgré la dotation fixe de participation de 18,6 millions d’euros.

Mercato OM : qui est Pervis Estupiñán ? L’avis d’un spécialiste sud-américain

Dans un contexte sportif et économique tendu, le mercato d’hiver s’invite logiquement dans l’actualité olympienne. Le nom de Pervis Estupiñán circule avec insistance au poste de latéral gauche. Une piste évoquée par le média Bolavip, mais qui reste à ce stade prudente.

Interrogé par FCMarseille, le journaliste Pierre Gerbeaud a tempéré l’emballement : « En Équateur, cela ne fait pas plus de bruit que ça, tout le monde reprend l’info de Bolavip. Il ne joue pas beaucoup au Milan… ». Le spécialiste souligne notamment le changement radical vécu par le joueur, passé d’un football offensif à un cadre beaucoup plus restrictif.

Sur le plan sportif, le profil reste séduisant. Estupiñán est décrit comme polyvalent, solide défensivement et à l’aise techniquement, avec une vraie expérience internationale (« 50 sélections »). Reste la question du prix, estimé autour de 10 millions d’euros, jugé élevé pour un mercato d’hiver mais pas incohérent. À ce jour, aucune négociation officielle n’a été confirmée, laissant ce dossier au stade de l’observation.