Benfica – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

L’Olympique de Marseille se déplace au Portugais pour affronter Benfica pour le quart de finale aller d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte Benfica ce jeudi soir. Le match débutera à 21h et sera diffusé en direct sur M6 ou Canal+ Foot.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens : Lopez, Blanco, van Neck

Défenseurs : Mbemba, Balerdi, Mmadi, Gigot, Murillo, Soglo, Merlin

Milieux : Harit, Ounahi, Daou, Kondogbia, Veretout

Attaquants : Correa, Henrique, Ndiaye, Aubameyang, Moumbagna.

Benfica :

Gardiens : Trubin, Gomes, Soares

Défenseurs :Araujo, Bernat, Morato, Otamendi, Aursnes, Silva, Bah

Milieux : Neves, Luis, Kokcu, Joao Mario, Di Maria, Neres

Attaquants : Leonardo, Rollheiser, Tengstedt, Rafa

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Mbemba Balerdi Gigot Merlin

Veretout Kondogbia

Henrique Ndiaye Harit

Aubameyang

Benfica :

A. Trubin

A. Bah, A. Silva, N. Otamendi , F. Aursnes

F. Luis, J. Neves

A. Di Maria, R. Silva, D. Neres

C. Tengstedt

Le Stade

L’Estádio da Luz (Capacité : 65 0 00)

L’Arbitre de ce Benfica – OM

L’arbitre désigné pour Benfica – OM est Michael Oliver. Il sera assisté par ses compatriotes, Stuart Burt et Daniel Cook. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Andrew Madley.

Les deux arbitres assistants vidéo seront Chris Kavanagh et Jarred Gavan Gillett.

La Météo

Prévision météo à Lisbonne à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 98%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 23°C / ressentie 21°C

– Vent : NNE 11km/h

– Taux d’humidité : 59%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Benfica vs OM

Victoires de l’OM : 1 Match nul : 1 Victoires Benfica: 2

Déclarations d’avant-match

Jean-Louis Gasset : « En arrivant, j’avais compris un côté droit avec Mbemba, Clauss et Sarr. Je pensais que c’était le bon complément d’Aubameyang, qui aime plus partir de la gauche. Notre droite s’est blessée, il faut qu’on arrive à trouver des solutions. Mais Ismaila Sarr nous manque énormément. C’est un affrontement entre deux clubs historiques, qui ont déjà remporté la Ligue des champions. Aujourd’hui, Benfica dispose d’une équipe qui mélange des joueurs d’expérience, comme Nicolás Otamendi et Ángel Di María, ainsi que des jeunes joueurs très prometteurs qui vont sûrement partir, car ils attirent déjà l’attention de l’Europe. Nous nous attendons à un match très difficile »

Roger Schmidt : « Aubameyang, c’est un joueur très expérimenté, rapide et très intelligent dans son positionnement. Le contrôler ne sera pas une tâche pour un seul joueur, mais pour toute l’équipe. Nous devrons être très préparés au moment où nous perdons la possession du ballon. Il nous faudra réagir rapidement. L’OM est actuellement 7ème, ils peuvent toujours accrocher une place européenne. Ils peuvent encore sauver leur saison dans leur championnat et sont là, en quart en Europa donc ils ont été plutôt bon en Coupe d’Europe. L’OM, c’est une équipe qui joue un football très physique, très actif. Avec bien sûr également des individualités clés comme Aubameyang par exemple que je connais bien de la Bundesliga. Il réussit bien à Marseille. »