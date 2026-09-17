Besiktas – OM (4-1) : Marseille s’écroule en seconde période… encore un naufrage !

L’OM a complètement manqué son entrée en Ligue Europa. Après avoir réussi à revenir à 1-1 en première période grâce au jeune Keyliane Abdallah, les Marseillais se sont effondrés au retour des vestiaires pour finalement s’incliner lourdement 4-1 face au Besiktas.

Marseille espérait profiter de l’Europe pour mettre fin à sa mauvaise série. C’est raté. L’équipe de Bruno Genesio concède une quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues, à trois jours de la réception du PSG.

Dans une ambiance bouillante à Istanbul, le Besiktas prend rapidement l’avantage. Ilhan Fakili ouvre le score à la 15e minute après une combinaison avec Junior Olaitan et trompe Jeffrey De Lange (1-0).

Abdallah égalise, puis l’OM craque

Marseille parvient néanmoins à réagir. Pour sa première titularisation européenne, Keyliane Abdallah égalise à la 29e minute, parfaitement lancé dans le dos de la défense par Himad Abdelli. Le jeune attaquant ajuste Nübel et permet à l’OM de rentrer aux vestiaires à 1-1.

Mais tout bascule au retour des vestiaires.

Václav Černý redonne l’avantage au Besiktas à la 56e minute (2-1). Trois minutes seulement plus tard, l’ancien Marseillais Amir Murillo inscrit le troisième but turc (59e). En l’espace de trois minutes, l’OM voit le match lui échapper. Marseille ne parvient pas à réagir et Ernest Poku vient définitivement conclure la soirée à la 81e minute (4-1).

Les buteurs de Besiktas – OM

Besiktas :

Ilhan Fakili 15e

Václav Černý 56e

Amir Murillo 59e

Ernest Poku 81e

OM :

Keyliane Abdallah 29e

L’OM s’incline donc 4-1 pour son premier match de Ligue Europa. Après une première période plutôt équilibrée, les Marseillais ont totalement craqué après la pause.

Et le calendrier ne leur laisse aucun répit : le PSG se déplace au Vélodrome dimanche soir pour le Classique.

J’ai vérifié les minutes des cinq buts auprès de plusieurs sources françaises et turques : Fakili 15e, Abdallah 29e, Černý 56e, Murillo 59e et Poku 81e.