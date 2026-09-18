Besiktas – OM : Abdallah, la seule vraie éclaircie dans la soirée noire

Pour sa première titularisation avec l’OM, Keyliane Abdallah a été l’une des rares satisfactions marseillaises lors de la lourde défaite face au Besiktas (4-1), jeudi soir en Ligue Europa. Le jeune attaquant a inscrit le seul but olympien et n’a jamais semblé impressionné par le contexte. Une prestation remarquée, également saluée par la presse.
L’OM résiste une mi-temps avant de sombrer
Bousculé dès l’entame dans l’ambiance du Tüpras Stadyumu, l’OM a concédé l’ouverture du score par Ilhan Fakili à la 15e minute. Les Marseillais ont néanmoins réagi, notamment grâce à Abdallah. Après plusieurs tentatives, le jeune ailier a parfaitement exploité une ouverture d’Himad Abdelli pour égaliser avec sang-froid à la 29e minute.
La suite a été beaucoup plus difficile. Marseille s’est effondré après la pause, encaissant trois nouveaux buts pour finalement s’incliner 4-1. Abdallah, moins en vue physiquement en seconde période, est resté l’un des rares Olympiens à avoir réellement créé du danger avant d’être remplacé par Tadjidine Mmadi à la 82e minute.
La note de FCM : 6,5/10
L’appréciation
Une première titularisation pleine de personnalité. Positionné sur l’aile droite, Abdallah n’a pas hésité à provoquer, rentrer sur son pied gauche et prendre sa chance. Il oblige rapidement Nübel à intervenir, puis est logiquement récompensé par son égalisation après une excellente course dans le dos de la défense.
Son activité et son insouciance ont longtemps posé de gros problèmes à Kassoum Ouattara. Il y a forcément eu du déchet, avec plusieurs ballons perdus et une influence moins importante après la pause, mais dans une équipe marseillaise en grande difficulté, le minot a été de très loin l’attaquant le plus dangereux. Une première titularisation aboutie sur le plan individuel malgré la lourde défaite collective.
Les notes de Keyliane Abdallah dans la presse
|Média
|Note
|Appréciation
|L’Équipe
|6/10
|Pour sa première titularisation avec son club formateur, il est présenté comme l’offensif marseillais le plus dangereux. Très actif depuis le côté droit, il égalise avec sang-froid avant de baisser de régime après la pause.
|La Provence
|6/10
|Le quotidien en fait la principale éclaircie marseillaise. Abdallah est récompensé par son but après une course en profondeur et a régulièrement mis Ouattara en difficulté sans jamais jouer avec retenue.
|Maxifoot
|7/10
|Le média le désigne comme le meilleur Marseillais de la soirée. Très entreprenant pour sa première titularisation européenne, il marque et représente quasiment à lui seul le danger offensif de l’OM.
|Foot Mercato
|6,5/10
|Une prestation jugée très prometteuse : dangereux dès le début, buteur à la demi-heure et constamment menaçant. Foot Mercato souligne notamment sa personnalité et les difficultés qu’il a imposées à Ouattara.
Dans le naufrage collectif marseillais, Abdallah fait donc quasiment l’unanimité. Pour sa première titularisation, le joueur de 20 ans a montré de la personnalité, de la percussion et surtout une vraie capacité à être décisif. Une prestation qui pourrait lui permettre de réclamer davantage de temps de jeu dans les prochaines semaines.