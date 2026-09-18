Besiktas – OM : Abdallah, la seule vraie éclaircie dans la soirée noire

Pour sa première titularisation avec l’OM, Keyliane Abdallah a été l’une des rares satisfactions marseillaises lors de la lourde défaite face au Besiktas (4-1), jeudi soir en Ligue Europa. Le jeune attaquant a inscrit le seul but olympien et n’a jamais semblé impressionné par le contexte. Une prestation remarquée, également saluée par la presse.

L’OM résiste une mi-temps avant de sombrer

Bousculé dès l’entame dans l’ambiance du Tüpras Stadyumu, l’OM a concédé l’ouverture du score par Ilhan Fakili à la 15e minute. Les Marseillais ont néanmoins réagi, notamment grâce à Abdallah. Après plusieurs tentatives, le jeune ailier a parfaitement exploité une ouverture d’Himad Abdelli pour égaliser avec sang-froid à la 29e minute.

La suite a été beaucoup plus difficile. Marseille s’est effondré après la pause, encaissant trois nouveaux buts pour finalement s’incliner 4-1. Abdallah, moins en vue physiquement en seconde période, est resté l’un des rares Olympiens à avoir réellement créé du danger avant d’être remplacé par Tadjidine Mmadi à la 82e minute.

La note de FCM : 6,5/10

L’appréciation

Une première titularisation pleine de personnalité. Positionné sur l’aile droite, Abdallah n’a pas hésité à provoquer, rentrer sur son pied gauche et prendre sa chance. Il oblige rapidement Nübel à intervenir, puis est logiquement récompensé par son égalisation après une excellente course dans le dos de la défense.

Son activité et son insouciance ont longtemps posé de gros problèmes à Kassoum Ouattara. Il y a forcément eu du déchet, avec plusieurs ballons perdus et une influence moins importante après la pause, mais dans une équipe marseillaise en grande difficulté, le minot a été de très loin l’attaquant le plus dangereux. Une première titularisation aboutie sur le plan individuel malgré la lourde défaite collective.

Les notes de Keyliane Abdallah dans la presse

Média Note Appréciation L’Équipe 6/10 Pour sa première titularisation avec son club formateur, il est présenté comme l’offensif marseillais le plus dangereux. Très actif depuis le côté droit, il égalise avec sang-froid avant de baisser de régime après la pause. La Provence 6/10 Le quotidien en fait la principale éclaircie marseillaise. Abdallah est récompensé par son but après une course en profondeur et a régulièrement mis Ouattara en difficulté sans jamais jouer avec retenue. Maxifoot 7/10 Le média le désigne comme le meilleur Marseillais de la soirée. Très entreprenant pour sa première titularisation européenne, il marque et représente quasiment à lui seul le danger offensif de l’OM. Foot Mercato 6,5/10 Une prestation jugée très prometteuse : dangereux dès le début, buteur à la demi-heure et constamment menaçant. Foot Mercato souligne notamment sa personnalité et les difficultés qu’il a imposées à Ouattara.

Dans le naufrage collectif marseillais, Abdallah fait donc quasiment l’unanimité. Pour sa première titularisation, le joueur de 20 ans a montré de la personnalité, de la percussion et surtout une vraie capacité à être décisif. Une prestation qui pourrait lui permettre de réclamer davantage de temps de jeu dans les prochaines semaines.