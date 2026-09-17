Besiktas–OM : deux absents et plusieurs jeunes dans le groupe marseillais !

L’Olympique de Marseille a dévoilé son groupe pour affronter Besiktas ce jeudi soir en Ligue Europa. Bruno Genesio a convoqué 23 joueurs pour le déplacement à Istanbul, avec plusieurs jeunes issus du centre de formation. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi sont toujours forfaits.

L’OM débute sa campagne européenne ce jeudi soir à 21h sur la pelouse du Besiktas. Pour cette première journée de Ligue Europa, Bruno Genesio a retenu un groupe de 23 joueurs.

Comme attendu, Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi sont absents. Les deux milieux de terrain n’avaient déjà pas participé au déplacement à Rennes vendredi dernier.

Le secteur offensif est en revanche bien fourni puisque Amine Gouiri, Igor Paixão, Neal Maupay et Faris Moumbagna sont tous du voyage.

Plusieurs jeunes retenus par Genesio

La principale particularité de ce groupe concerne la présence de plusieurs joueurs issus de la formation olympienne.

Keyliane Abdallah, Tadjidine Mmadi, Kelyann Bezahaf, Nouhoum Kamissoko et Alexi Koum sont notamment convoqués. Antoine Valero, aperçu à l’entraînement mercredi, n’a en revanche pas été retenu.

Une présence importante des jeunes qui intervient alors que Genesio a annoncé mercredi vouloir donner une opportunité à certains joueurs moins utilisés depuis le début de saison.

Avec OM–PSG programmé dimanche soir, le technicien devrait procéder à plusieurs changements face au Besiktas, sans pour autant bouleverser totalement son équipe.

👥 Le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour l’entrée en lice en @EuropaLeague de nos Olympiens face à @Besiktas 🦅🔜 #BJKOM pic.twitter.com/eFGu0xIF51 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 17, 2026

Le groupe de l’OM face au Besiktas

Gardiens : De Lange, Van Neck, Vermot.

Défenseurs : Aguerd, Bezahaf, Cornelius, Egan-Riley, Emerson, Garcia, Koum, Meïté, Weah.

Milieux : Abdelli, Gomes, Harit, Højbjerg, Kamissoko.

Attaquants : Abdallah, Gouiri, Maupay, Mmadi, Moumbagna, Paixão.

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, l’OM cherchera surtout à profiter de son entrée en Ligue Europa pour retrouver une dynamique positive avant le Classique face au PSG.