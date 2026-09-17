Besiktas – OM : feuille de match (groupes, compos probables, chaîne TV, météo, stade…)

L’Olympique de Marseille débute sa campagne de Ligue Europa ce jeudi soir avec un déplacement particulièrement délicat sur la pelouse de Besiktas. Après trois défaites consécutives en Ligue 1, les hommes de Bruno Genesio vont tenter de retrouver de la confiance dans une enceinte annoncée pleine, face à une équipe turque en meilleure dynamique. Voici la feuille de match complète de Besiktas – OM.

Quelle heure et sur quelle chaîne regarder Besiktas – OM ?

Le coup d’envoi sera donné ce jeudi 17 septembre à 21h00, heure française, au Tüpraş Stadyumu d’Istanbul.

Match : Besiktas – OM

Date : jeudi 17 septembre 2026

Heure : 21h00

Stade : Tüpraş Stadyumu

TV / streaming : Canal+

Arbitre : Andrea Colombo

Le Tüpraş Stadyumu

L’OM va découvrir l’une des ambiances les plus chaudes d’Europe. Le match se disputera au Tüpraş Stadyumu, l’enceinte de Besiktas située à Istanbul.

Présent en Turquie, le journaliste d’Ici Provence Bruno Blanzat a annoncé un stade plein avec plus de 40 000 supporters attendus.

Les supporters marseillais ne pourront en revanche pas occuper le parcage visiteurs, fermé à la suite d’une sanction de l’UEFA.

Quelle météo pour Besiktas – OM ?

Les conditions pourraient avoir leur importance jeudi soir à Istanbul.

Autour du coup d’envoi, les prévisions annoncent une température proche de 20°C, avec un ciel très nuageux et un risque de pluie important pendant la rencontre.

Des conditions plutôt douces, mais une pelouse potentiellement humide au moment du match.

Le groupe de Besiktas

Besiktas devra composer avec un forfait important : Leonardo Trossard ne pourra pas affronter l’OM.

Bruno Blanzat, présent à l’entraînement du club turc mercredi, a en revanche confirmé la présence de plusieurs cadres : Dusan Vlahovic, Orkun Kökçü et Amir Murillo.

La liste UEFA de Besiktas comprend notamment :

Gardiens : Nübel, Alemdar, Yaşar

Défenseurs : Murillo, Agbadou, Topçu, Ouattara, Tiago Djaló, Rıdvan Yılmaz, Yasin Özcan, Taylan Bulut

Milieux : Salih Özcan, Ndidi, Olaitan, Kökçü, Hadziahmetovic

Attaquants : Vlahovic, Cerny, Rashica, Kiliçsoy, Oh, Fakili

Absent : Trossard

Le groupe de l’OM

Bruno Genesio a convoqué 23 joueurs pour ce déplacement en Turquie.

Comme attendu, Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi sont forfaits. Plusieurs jeunes sont en revanche présents, dont Keyliane Abdallah, Tadjidine Mmadi, Kelyann Bezahaf, Nouhoum Kamissoko et Alexis Koum.

Gardiens : De Lange, Van Neck, Vermot

Défenseurs : Aguerd, Bezahaf, Cornelius, Egan-Riley, Emerson, Garcia, Koum, Meïté, Weah

Milieux : Abdelli, Gomes, Harit, Højbjerg, Kamissoko

Attaquants : Abdallah, Gouiri, Maupay, Mmadi, Moumbagna, Paixao

Les onze probables

Genesio devrait effectuer quelques changements, sans bouleverser totalement son équipe.

En conférence de presse, l’entraîneur marseillais a confirmé vouloir offrir une opportunité à certains éléments moins utilisés tout en conservant une ossature forte.

Cornelius et Ulisses Garcia pourraient notamment entrer dans le onze en défense, tandis que Keyliane Abdallah est candidat à une titularisation à droite.

OM – 4-2-3-1

De Lange

Weah – Egan-Riley – Cornelius – Garcia

Højbjerg – Abdelli

Abdallah – Harit – Paixao

Gouiri

Angel Gomes, Aguerd ou Emerson pourraient ainsi souffler avant le Classique face au PSG dimanche.

Besiktas – onze probable

Nübel

Murillo – Agbadou – Topçu – Ouattara

Özcan

Cerny – Olaitan – Kökçü – Fakili

Vlahovic

L’absence de Trossard devrait obliger Vincenzo Italiano à modifier son animation sur le côté gauche.

Ce qu’a déclaré Bruno Genesio

Le coach de l’OM a confirmé mercredi qu’il n’y aurait pas de révolution dans son onze, mais bien quelques rotations.

« Il est temps pour certains d’avoir une opportunité. Il n’y aura pas onze joueurs différents par rapport à Rennes, mais un mélange équilibré. »

Genesio a également insisté sur la volonté de jouer pleinement cette Ligue Europa malgré le Classique programmé trois jours plus tard.

Le technicien olympien se méfie particulièrement de son adversaire :

« On va jouer contre l’une des meilleures équipes de la compétition. »

Genesio estime néanmoins que son équipe a montré certaines séquences encourageantes malgré les mauvais résultats du début de saison.

Italiano se méfie de Marseille

De son côté, Vincenzo Italiano refuse de se fier au classement actuel de l’OM.

« Marseille reste Marseille. C’est une équipe qui est toujours respectée en Europe et qui cherche toujours à faire de son mieux. »

L’entraîneur de Besiktas a demandé à son équipe de laisser le moins d’espaces possible à Marseille et estime que ses joueurs devront réaliser une prestation encore meilleure que lors de leurs dernières sorties.

Les statistiques des confrontations Besiktas – OM

Les deux clubs ne se sont affrontés que deux fois en compétition européenne, lors de la Ligue des champions 2007-2008.

Au Vélodrome, l’OM s’était imposé 2-0 grâce à des buts de Julien Rodriguez et Djibril Cissé.

Au retour à Istanbul, Besiktas avait pris sa revanche en s’imposant 2-1. Taye Taiwo avait marqué pour Marseille avant que Bobo n’offre la victoire au club turc en fin de rencontre.

Le bilan est donc parfaitement équilibré :

2 matches

1 victoire de l’OM

1 victoire de Besiktas

3 buts marqués de chaque côté

Deux dynamiques totalement opposées

L’OM arrive en Turquie dans une période compliquée. Après son succès inaugural contre Strasbourg, Marseille a enchaîné trois défaites en Ligue 1 face à Monaco, au Paris FC et à Rennes.

Besiktas est dans une dynamique bien différente et reste notamment sur une large victoire 3-0 face à Erzurumspor. Le club turc pourra également récupérer Dusan Vlahovic, absent le week-end dernier mais disponible pour affronter Marseille.

Pour l’OM, ce premier rendez-vous européen peut donc devenir une occasion de casser la mauvaise dynamique avant de recevoir le PSG dimanche au Vélodrome.