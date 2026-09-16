Besiktas–OM : Genesio confirme le turnover, plusieurs joueurs vont avoir leur chance !

À la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse du Besiktas en Ligue Europa, Bruno Genesio a confirmé plusieurs changements dans son équipe. L’entraîneur marseillais veut donner leur chance à certains joueurs moins utilisés depuis le début de saison, tout en refusant de sacrifier la compétition européenne.

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, l’OM va tenter de retrouver une dynamique positive jeudi soir à Istanbul.

Mais avec la réception du PSG programmée seulement trois jours plus tard au Vélodrome, Bruno Genesio va procéder à une rotation face au Besiktas.

En conférence de presse ce mercredi, le technicien marseillais a clairement annoncé la couleur.

« Il est temps pour certains d’avoir une opportunité. »

Genesio ne compte toutefois pas changer l’intégralité de son équipe. Il souhaite conserver « un mélange équilibré » entre les titulaires habituels et les joueurs qui ont bénéficié de moins de temps de jeu lors des quatre premières journées de Ligue 1.

Plusieurs joueurs peuvent rebattre les cartes

Ce déplacement pourrait donc représenter une vraie opportunité pour certains éléments de l’effectif.

Keyliane Abdallah, déjà régulièrement utilisé en sortie de banc en championnat, fait partie des joueurs susceptibles d’obtenir davantage de temps de jeu.

Neal Maupay pourrait également profiter de cette rotation dans le secteur offensif, alors que Genesio doit gérer les organismes avant le Classique.

Le technicien pourrait également apporter des modifications dans d’autres secteurs afin de faire souffler plusieurs titulaires.

L’objectif sera double : retrouver une dynamique après la série de défaites en championnat et permettre à certains joueurs de montrer qu’ils peuvent bousculer la hiérarchie.

Genesio veut jouer la Ligue Europa « à fond »

Turnover ne signifie toutefois pas équipe sacrifiée.

Genesio a été très clair concernant son approche de la Ligue Europa :

« On va la jouer à fond. »

L’entraîneur marseillais veut voir son équipe sortir de la phase de ligue et entend donc présenter un onze suffisamment compétitif pour aller chercher un résultat en Turquie.

Un équilibre délicat à trouver avec un effectif réduit et un calendrier qui va rapidement s’intensifier.

Entre Besiktas jeudi et le PSG dimanche, Genesio va devoir répartir les efforts sans renoncer aux résultats.

Et pour certains joueurs moins utilisés depuis le début de la saison, le rendez-vous d’Istanbul pourrait constituer la première véritable occasion de gagner une place dans la rotation olympienne.