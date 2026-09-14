Besiktas – OM : Genesio pourrait tenter plusieurs changements dans son onze…

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, Bruno Genesio pourrait profiter du déplacement à Besiktas jeudi soir en Ligue Europa pour modifier son équipe. Selon La Provence, plusieurs options sont envisagées, avec notamment un retour d’Amine Harit dans l’axe et une possible titularisation de Keyliane Abdallah.

Harit recentré, Abdallah titulaire ?

Face aux difficultés actuelles, Bruno Genesio pourrait apporter plusieurs changements à son onze de départ.

Selon La Provence, une première possibilité serait de recentrer Amine Harit en numéro 10. Depuis le début de saison, l’international marocain a souvent évolué sur le côté droit, mais son profil pourrait être utilisé davantage dans l’axe face à Besiktas.

Ce repositionnement pourrait profiter à Keyliane Abdallah, qui pourrait débuter sur l’aile droite.

Dans cette configuration, Angel Gomes pourrait débuter sur le banc.

Une composition possible en 4-2-3-1

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Emerson

Højbjerg – Abdelli

Abdallah – Harit – Paixao

Gouiri

Le 4-4-2 également envisagé

Genesio pourrait également aller plus loin en modifiant son système.

Toujours selon La Provence, le technicien marseillais pourrait tester un 4-4-2, avec Amine Gouiri et Neal Maupay associés en attaque.

Cette solution offrirait davantage de présence dans la surface et permettrait également de changer une animation offensive qui manque encore d’efficacité depuis plusieurs semaines.

À quelques jours d’un déplacement compliqué à Istanbul, aucune option ne semble donc écartée. Après trois revers consécutifs en championnat, Genesio pourrait profiter de la Ligue Europa pour redistribuer certaines cartes dans son onze et tenter de provoquer une réaction.