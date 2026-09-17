Besiktas – OM : Le but de Keyliane Abdallah !

Bruno Genesio avait décidé de lui donner sa chance, Keyliane Abdallah n’a pas tardé à lui répondre. Titulaire face au Besiktas pour l’entrée en lice de l’OM en Ligue Europa, le jeune attaquant marseillais a inscrit le but de l’égalisation olympienne en première période. Une nouvelle étape dans son excellent début de saison.

La soirée européenne de Keyliane Abdallah ne pouvait pas beaucoup mieux commencer.

À seulement 20 ans, l’attaquant formé à l’OM a été titularisé par Bruno Genesio ce jeudi soir sur la pelouse bouillante du Besiktas. Une première dans cette campagne européenne pour celui qui avait jusqu’ici principalement été utilisé comme joker en Ligue 1.

Et Abdallah n’a pas laissé passer sa chance.

KEYLIANE ABDALLAH MARQUE POUR SA PREMIÈRE TITULARISATION ET RELANCE L’OM 🤩 Les Marseillais égalisent face à Besiktas 🔥#BESMAR｜ #UEL pic.twitter.com/6bRklYrtEo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2026

Abdallah remet l’OM dans le match

Alors que Besiktas avait ouvert le score, Keyliane Abdallah a égalisé à la 29e minute, permettant à Marseille de revenir à 1-1. Le jeune Olympien a ensuite célébré son but avec ses coéquipiers dans un Tüpraş Stadyumu particulièrement hostile.

Une réalisation importante pour l’OM, mais également symbolique pour le joueur.

Genesio avait justement annoncé avant la rencontre vouloir profiter de ce déplacement européen pour offrir une véritable opportunité à certains éléments moins utilisés.

Abdallah vient immédiatement de saisir la sienne.

Déjà son deuxième but de la saison

Ce but confirme surtout le très bon début de saison du jeune attaquant.

Abdallah avait déjà trouvé le chemin des filets lors de la première journée de Ligue 1 face à Strasbourg, alors qu’il était entré en jeu en fin de rencontre.

Avant le déplacement en Turquie, il comptait ainsi 4 apparitions et 1 but en championnat, sans avoir encore été titularisé.

Avec cette réalisation face au Besiktas, Abdallah inscrit donc déjà son deuxième but avec l’équipe première cette saison, cette fois sur la scène européenne.

Après son retour d’un prêt en troisième division espagnole la saison dernière, le jeune Marseillais est progressivement en train de gagner une véritable place dans la rotation de Genesio.

Dans un OM qui dispose de peu de profondeur offensive, Keyliane Abdallah est peut-être en train de transformer une opportunité née des circonstances en véritable chance de s’installer durablement avec les professionnels.

Le titre « Première titularisation européenne et déjà un but » me paraît particulièrement efficace ici : il raconte immédiatement pourquoi ce but est plus important qu’une simple égalisation.