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Besiktas – OM : le onze marseillais avec 4 changements !

Par La Redaction FCM -

L’Olympique de Marseille débute sa campagne de Ligue Europa ce jeudi soir sur la pelouse de Besiktas. Voici le onze proposé par Genesio avec les entrées de Maupay, Garcia, Vornelius et Abdallah…

Genesio devrait privilégier la continuité

En conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur de l’OM a expliqué qu’il pourrait faire quelques changements…

« Il est temps pour certains d’avoir une opportunité. »

 

Le onze de l’OM face à Besiktas

De Lange

Weah – Egan-Riley – Cornelius – Garcia

Højbjerg – Abdelli

Abdallah – Gomes –  Harit

Maupay

 

 

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