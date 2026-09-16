Besiktas – OM : Murillo règle ses comptes avec De Zerbi avant de retrouver Marseille

Amir Murillo va retrouver l’OM jeudi soir sous le maillot de Besiktas. Présent en conférence de presse ce mercredi, l’ancien latéral marseillais est revenu sur les conditions de son départ en janvier dernier. Sans rancœur envers le club, le Panaméen a en revanche adressé un message très clair à Roberto De Zerbi.

« J’ai senti comme un manque de respect »

Passé deux ans et demi à Marseille, avec 6 buts et 9 passes décisives en 82 matches toutes compétitions confondues, Amir Murillo avait quitté l’OM en janvier 2026 pour rejoindre Besiktas.

À la veille de retrouver son ancien club, le défenseur de 30 ans a expliqué que son départ n’était pas lié à l’institution marseillaise.

« Tout le monde a vu que j’avais eu un souci avec l’entraîneur. Ça n’a rien à voir avec le club, ni avec l’équipe. Je pense que c’était seulement quelque chose de personnel de la part de l’entraîneur que, d’une certaine manière, j’ai senti comme un manque de respect. »

Murillo estime même avoir été poussé vers la sortie :

« Ils m’ont pratiquement obligé à partir du club et c’est de cette manière que je suis arrivé à Besiktas. »

Des retrouvailles forcément particulières

Le timing donne encore plus de relief à cette déclaration. Murillo avait quitté Marseille le 2 février 2026, alors que Roberto De Zerbi quittait lui-même l’OM seulement quelques jours plus tard, le 11 février.

Jeudi soir, le Panaméen retrouvera donc le club phocéen dans un contexte forcément spécial. Mais son message est clair : son ressentiment vise surtout De Zerbi, pas l’OM.

Une déclaration forte à la veille d’un Besiktas – OM qui promet déjà beaucoup de tension et d’émotion.