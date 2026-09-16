Besiktas – OM : quel onze pour Marseille jeudi soir ?

L’Olympique de Marseille débute sa campagne de Ligue Europa jeudi soir sur la pelouse de Besiktas. Malgré trois défaites consécutives en Ligue 1, Bruno Genesio ne devrait pas totalement bouleverser son équipe. Le coach olympien avait d’ailleurs prévenu qu’il ne prévoyait pas de turnover massif pour ce premier enchaînement de la saison.

Kondogbia et Nnadi toujours absents

Genesio reste privé de deux solutions importantes dans l’entrejeu. Geoffrey Kondogbia, touché musculairement à Monaco, poursuit son travail de reprise, tandis que Tochukwu Nnadi, blessé au genou lors du même match, avait très peu de chances de revenir avant la trêve internationale selon le dernier point effectué par le coach.

Ces absences devraient une nouvelle fois conduire Genesio à associer Pierre-Emile Højbjerg et Himad Abdelli devant la défense.

Genesio devrait privilégier la continuité

Avant Rennes, l’entraîneur de l’OM avait expliqué qu’il ne comptait pas profiter immédiatement de la Coupe d’Europe pour effectuer une large rotation.

« En général, il y a toujours quelques rotations d’un match à l’autre quand on est engagé en Coupe d’Europe. Mais là, c’est le premier enchaînement. Ce n’est pas démentiel. »

Une déclaration qui laisse penser que l’ossature utilisée lors des dernières rencontres devrait encore être reconduite à Istanbul.

Jeffrey De Lange devrait donc conserver sa place dans le but. Devant lui, Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Emerson constituent actuellement la défense privilégiée par Genesio.

Harit, Gomes et Paixao derrière Gouiri ?

Offensivement, la principale interrogation concerne les éventuels ajustements décidés après la défaite à Rennes.

Amine Harit pourrait encore débuter sur le côté droit, Angel Gomes dans l’axe et Igor Paixao à gauche derrière Amine Gouiri.

La Provence a toutefois évoqué ces derniers jours la possibilité de recentrer Harit et d’offrir une place à Keyliane Abdallah, mais aucune indication ne permet pour l’instant d’affirmer que Genesio modifiera réellement son animation dès jeudi.

Le onze probable de l’OM face à Besiktas

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Emerson

Højbjerg – Abdelli

Harit – Gomes – Paixao

Gouiri

Un onze quasiment identique à celui aligné récemment, avec la volonté de conserver des automatismes et une ossature stable plutôt que de lancer une rotation importante dès le premier match européen.