Besiktas – OM : quelle heure ? Quelle chaîne TV et streaming ?

L’Olympique de Marseille débute sa campagne de Ligue Europa ce jeudi avec un déplacement bouillant sur la pelouse du Besiktas. À quelle heure débute la rencontre ? Sur quelle chaîne TV regarder Besiktas–OM ? Voici toutes les informations pour suivre le match en direct.

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, l’OM change de compétition. Les hommes de Bruno Genesio se déplacent en Turquie pour affronter Besiktas lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Un rendez-vous européen important pour les Marseillais, à seulement trois jours du Classique face au PSG au stade Vélodrome.

À quelle heure débute Besiktas – OM ?

La rencontre entre Besiktas et l’Olympique de Marseille est programmée ce jeudi 17 septembre 2026 à 21h00.

Le match se disputera au Tüpraş Stadyumu d’Istanbul, enceinte du club turc.

L’arbitre italien Andrea Colombo a été désigné pour diriger cette première rencontre européenne de la saison olympienne.

Sur quelle chaîne TV regarder Besiktas – OM ?

Bonne nouvelle pour les abonnés : Besiktas–OM sera diffusé en direct sur CANAL+ à partir de 21h00.

Le groupe Canal+ détient les droits de l’intégralité de la Ligue Europa 2026-2027 en France. Les rencontres de la compétition sont proposées sur les différentes chaînes du groupe.

BESIKTAS – OM

📅 Jeudi 17 septembre 2026

⏰ Coup d’envoi : 21h00

📺 TV : CANAL+

🏟️ Tüpraş Stadyumu, Istanbul

Comment regarder Besiktas – OM en streaming ?

Pour suivre la rencontre en streaming légal, il faudra également passer par CANAL+.

Les abonnés disposant de l’offre correspondante pourront regarder Besiktas–OM en direct depuis le site ou l’application CANAL+, sur ordinateur, smartphone, tablette ou téléviseur connecté.

Le match n’est donc pas diffusé gratuitement en clair en France.

Genesio va faire tourner

Sportivement, Bruno Genesio a déjà annoncé plusieurs changements dans son équipe.

Avec la réception du PSG dimanche soir, le technicien marseillais souhaite donner leur chance à certains joueurs moins utilisés depuis le début de saison, tout en conservant une équipe compétitive.

Genesio a toutefois été très clair : l’OM compte jouer la Ligue Europa « à fond » et veut réussir son entrée dans la compétition.

Après un début de championnat compliqué, le déplacement à Istanbul représente donc une première occasion pour Marseille de retrouver une dynamique positive avant le Classique.