Besiktas – OM : un gros forfait côté turc !

À la veille de Besiktas – OM en Ligue Europa, une absence importante se confirme côté turc. Présent à Istanbul et témoin de l’entraînement de Besiktas, le journaliste d’Ici Provence Bruno Blanzat annonce le forfait de Leonardo Trossard pour la réception de Marseille.

Trossard forfait face à l’OM

Via son compte X, Bruno Blanzat a confirmé que l’ailier belge ne serait pas disponible jeudi soir.

« Côté Besiktas, Trossard est forfait pour la réception de l’OM demain. »

Une absence de poids pour Besiktas, qui perd l’un de ses principaux atouts offensifs à quelques heures de son entrée en lice européenne face à Marseille.

Murillo, Vlahovic et Kökçü bien présents

En revanche, le club turc pourra compter sur plusieurs cadres.

Toujours selon Bruno Blanzat, Amir Murillo, Dusan Vlahovic et Orkun Kökçü ont bien participé à l’entraînement et devraient être disponibles pour la rencontre.

Le journaliste précise également que l’ambiance promet d’être particulièrement chaude à Istanbul :

« Stade plein, plus de 40 000 supporters ! »

L’OM devra donc composer avec une atmosphère hostile, même si l’absence de Trossard représente un vrai coup dur pour Besiktas.