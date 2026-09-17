Besiktas – OM : Weah va affronter « un de mes meilleurs potes dans le foot »

À la veille du déplacement de l’OM à Besiktas en Ligue Europa, Timothy Weah a évoqué en conférence de presse des retrouvailles très particulières avec Dusan Vlahovic. Les deux hommes se connaissent très bien pour avoir partagé le vestiaire de la Juventus.

« C’est l’un de mes meilleurs potes dans le foot »

Interrogé sur le danger représenté par Dusan Vlahovic, Timothy Weah n’a pas caché la proximité qui existe entre les deux joueurs.

« On est très proches, on habitait ensemble en Italie, à la Juve. Il est incroyable. Il est très fort devant le but. Je vais faire mon job de bien défendre. C’est l’un de mes meilleurs potes dans le foot. »

Une relation forte qui passera forcément au second plan au coup d’envoi. Weah sait parfaitement à quoi s’attendre face à l’attaquant serbe, l’un des principaux dangers de Besiktas.

Weah s’attend à une grosse ambiance

Le défenseur marseillais a également insisté sur le contexte particulier qui attend l’OM à Istanbul.

« Besiktas est l’un des meilleurs clubs de Turquie. J’ai joué avec certains joueurs ici. Nous aussi on a des joueurs de qualité. On connaît l’ambiance, ça va être incroyable. Il faudra bien jouer. »

Dans un stade annoncé plein et une atmosphère réputée bouillante, l’OM devra donc répondre présent dès les premières minutes.

Pour Weah, le défi sera double : contenir un ancien coéquipier qu’il connaît parfaitement et aider Marseille à réussir son entrée en Ligue Europa.