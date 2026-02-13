Beye quasi bouclé ? 5 noms évoqués… Et kondogbia poussé vers la sortie… les 3 infos OM de ce mardi !

L’Olympique de Marseille a officialisé le départ de Roberto De Zerbi, qui quitte immédiatement son poste d’entraîneur du fait de résultats jugés insuffisants cette saison. La direction du club s’active en coulisses pour trouver un successeur tout en réglant des dossiers mercato encore ouverts. Parallèlement, des discussions autour de certains joueurs cadres continuent d’alimenter l’actualité marseillaise.

1/ OM : L’arrivée du futur coach quasi bouclée ?

Après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi mercredi, l’OM cherche à stabiliser rapidement sa situation sportive.

Selon plusieurs médias français, Habib Beye, ancien défenseur international et ex-joueur de l’OM devenu entraîneur, est très fortement ciblé pour succéder à De Zerbi et serait bien avancé dans les discussions ; cette piste est même présentée comme la plus sérieuse à ce stade.

Toutefois, des détails administratifs et contractuels restent en suspens avant une officialisation complète de sa nomination. Je ne peux pas confirmer de date précise de signature tant qu’aucune annonce officielle du club n’a été faite.

2/ Mercato OM : Succession de Roberto De Zerbi, plusieurs noms évoqués

La direction marseillaise étudie plusieurs options pour le poste d’entraîneur après le départ de De Zerbi, avec une liste de profils variés : certains très connus en France ou à l’international, d’autres avec une expérience plus limitée. Parmi ceux-ci, Habib Beye est considéré comme la piste la plus soutenue actuellement. D’autres noms ont été évoqués dans la presse spécialisée, mais aucun accord n’a encore été confirmé avec un candidat hors Beye à ce stade. Je ne peux pas confirmer la position exacte de chaque entraîneur mentionné tant qu’il n’y a pas d’annonce émanant du club ou du principal intéressé.

Mercato OM : Marseille a tenté d’exfiltrer Geoffrey Kondogbia ? – https://t.co/WuPxlA9kLf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 12, 2026

3/ Mercato OM : Marseille a tenté d’exfiltrer Geoffrey Kondogbia ?

Parallèlement à la réflexion sur son entraîneur, l’actualité mercato de l’OM continue autour de certains joueurs du groupe. Selon des informations reprises par plusieurs médias, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia aurait été proposé à des clubs grecs durant le dernier mercato hivernal, avec des contacts évoqués vers l’AEK Athènes ou le Panathinaïkos, mais aucune négociation formelle n’a été conclue et il est resté au club. Je ne peux pas confirmer l’intérêt concret de clubs grecs tant que des sources officielles ou des confirmations directes ne sont pas disponibles.

Son salaire et son âge ont été cités comme des facteurs ayant freiné les discussions, et il continue pour le moment d’être intégré au groupe marseillais.