Bleus : Le communiqué de la FFF après la prise de parole courageuse de Thuram

En cette fin de semaine, Marcus Thuram a été interrogé sur l’actualité politique en France. L’attaquant a demandé de faire un barrage à l’extrême droite. La FFF a pondu un communiqué dans la soirée.

Interrogés en conférence de presse à plusieurs reprises sur l’actualité politique, certains ont esquivé, d’autres ont glissé des messages d’apaisement. Pour Marcus Thuram ce samedi, c’était clair et net : il faut se battre contre le RN.

« Je pense que la situation est triste, très grave, a déclaré le joueur de l’Inter Milan en conférence de presse, à deux jours de l’entrée en lice des Français à l’Euro-2024 contre l’Autriche. J’ai appris ça (la victoire du RN aux Européennes, ndlr) après le match contre le Canada (dimanche, ndlr), on était un peu tous choqués dans le vestiaire. Il faut dire à tout le monde d’aller voter, se battre au quotidien pour que le RN ne passe pas. Je ne pense pas que ce soit très compliqué de s’exprimer là-dessus, ça vient de mon éducation, je sais que plein de gens me suivent sur les réseaux, je suis obligé de faire passer certains messages. En grandissant avec mon père, je me sens responsable de tenir ce genre de message », a déclaré l’attaquant de l’Inter Milan.

Le communiqué de la FFF

Il n’aura fallu que quelques heures à la FFF pour pondre un communiqué, répondant à cette déclaration et réclamant aux journalistes de poser des questions au sujet de la politique durant la compétition qui va démarrer ce lundi pour les Bleus.

Depuis le début de la semaine, les joueurs de l’Équipe de France ont pratiquement tous été interrogés, lors de leur passage en conférences de presse, sur les conséquences des résultats issus des urnes à l’occasion des élections européennes du dimanche 9 juin. Chacun d’entre eux a pu s’exprimer librement, selon ses propres convictions et sa propre sensibilité.

Très attachée à la liberté d’expression et à la citoyenneté, la Fédération Française de Football s’associe au nécessaire appel à aller voter, exigence démocratique. Elle souhaite également que soit comprise et respectée par tous sa neutralité en tant qu’institution, ainsi que celle de la sélection nationale dont elle a la responsabilité. Il convient à ce titre d’éviter toute forme de pression et utilisation politique de l’Équipe de France.

Alors que les Bleus entreront en compétition lundi face à l’Autriche, la FFF forme des vœux de pleine réussite au sélectionneur, au staff et aux joueurs concentrés et déterminés.