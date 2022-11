Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Coupe du monde au Qatar oblige, nous allons vous proposer des joueurs susceptibles d’apporter un plus à cet effectif. On commence par un jeune milieu offensif : Bilal El Khannouss.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Pablo Longoria a réalisé un bon mercato estival dans l’ensemble, mais il y a encore des manques dans cet effectif. Même si le président de l’OM a précisé que l’élimination en Coupe d’Europe aurait plus vocation a raccourcir l’effectif, la blessure d’Harit et le possible départ de Gerson devrait amener l’OM à recruter au moins un milieu offensif.

FOCUS SUR Bilal El Khannouss Club actuel KRC Genk Poste Milieu offensif Taille 1m80 Age 18 ans Valeur estimée par Transfermarkt 4.5 M€

Qui est-il ?

Bilal El Khannouss est un jeune milieu offensif belgo-marocain de 18 ans. Ce droitier joue à Genk en Jupiler League.

El Khannouss, un pari sur l’avenir mais un pari somme toute assez mesuré

Notre confrère Hakim Zhouri (@Z_hakos) nous a proposé ce premier bon plan mercato. Journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, il nous donne des détails sur le joueur et pourquoi c’est une bonne idée pour l’OM :

« Bilal El Khannouss, international marocain de 18 ans formé au club belge d’Anderlecht et parti finir sa formation dans son club actuel du RKC Genk. C’est un pur milieu offensif, un 10 a l’ancienne. Droitier qui a su se faire une place de titulaire cette saison dans son équipe, malgré son jeune âge et son peu d’expérience c’est déjà une valeur sûr, qui a était au centre d’une « bataille » entre la Belgique et le Maroc pour l’équipe nationale… ayant joué pour les jeunes belge U15/16/17 et 18. Il a par la suite choisi le Maroc avant d’être appelé par le sélectionneur marocain pour la coupe du monde 2022 où il sera le plus jeune marocain à jouer une phase finale de coupe du monde. C’est un playmaker, très élégant, rapide et fin techniquement. 1m80 et 60kg il est peut être encore un peu frêle mais ça fait de lui quelqu’un de très beau a voir jouer dans la finesse. Cette saison il a joué 15 matchs et sa valeur marchande est estimé à 4,5M€, il est ce qu’on pourrait dire un pari sur l’avenir mais un pari somme toute assez mesuré… pas trop cher et avec un fort potentiel ! » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (16/11/2022)

Le bémol

L’OM a déjà énormément recruté en post formation, ces jeunes joueurs de 18 ans n’ont pas de place pour espérer gratter quelques minutes avec l’équipe première.