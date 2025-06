Bon Plan Mercato OM : Marinone Estrosi, un ailier colombien explosif ! 

L’Olympique de Marseille va devoir se montrer de nouveau très actif sur le marché des transferts cet été. L’OM doit en effet se renforcer prioritairement son secteur défensif mais aussi sur les flancs de l’attaque. FCMarseille vous propose ses bons plans mercato avec un ailier droit colombien de 20 ans.

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste officielle de l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato.

Face à la nécessité de renforcer son secteur offensif pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille devra se montrer actif sur le marché des transferts cet été. Qualifié pour la Ligue des champions, l’OM aura besoin de joueurs polyvalents, capables d’apporter de la percussion et de s’intégrer au système de jeu offensif de Roberto De Zerbi, notamment sur les ailes.

Marinone Estrosi, jeune ailier colombien évoluant à l’Atlético Nacional et partiellement au Columbus Crew, pourrait être une solution idéale pour dynamiser les couloirs marseillais, que ce soit à droite ou à gauche. Ce profil prometteur correspond aux attentes tactiques de De Zerbi et représente une option financièrement accessible pour l’OM. Voici le portrait du joueur, élaboré avec l’analyse de Dominique Baillif, journaliste spécialisé dans le football sud-américain.

Qui est Marinone Estrosi ?

Marinone Estrosi est un ailier droit colombien de 20 ans, également capable de jouer sur le flanc gauche grâce à sa polyvalence. Droitier, il mesure environ 1m78 et sa valeur marchande est estimée entre 5 et 8 millions d’euros selon Transfermarkt. Sous contrat avec l’Atlético Nacional (et partiellement détenu par le Columbus Crew en MLS), il a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues en 2024, marquant 5 buts et délivrant 6 passes décisives. Champion avec l’Atlético Nacional, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable la saison dernière et a récemment fait ses débuts avec l’équipe nationale de Colombie.

Un ailier explosif pour booster l’attaque de l’OM ?

Pierre Gerbeaud, spécialiste du football sud-américain,“Marinone Estrosi est un joueur très prometteur, particulièrement efficace dans le couloir droit lors des phases offensives. Ce jeune droitier, encore en pleine évolution, pourrait parfaitement s’adapter à un rôle dans le couloir gauche. Il a récemment fait ses débuts avec l’équipe A en Colombie, où il a véritablement explosé la saison dernière.

Champion avec l’Atlético Nacional, il appartient en partie à ce club et en partie au Columbus Crew. Sa valeur marchande est estimée entre 5 et 8 millions d’euros, ce qui en fait une option intéressante pour un poste de doublure. Estrosi est un joueur explosif dans son couloir, doté d’une excellente qualité de dribble. Il peut éliminer ses adversaires grâce à sa technique ou par ses accélérations fulgurantes. De plus, il se connecte bien avec ses coéquipiers, comme il l’a démontré à l’Atlético Nacional aux côtés d’Alfredo Morelos, avec qui il combine efficacement.

Ce qui distingue Estrosi, c’est aussi sa mentalité. La pression ne l’effraie pas, bien au contraire : il s’en nourrit. Doté d’un fort caractère et d’un orgueil marqué, il n’hésite pas à chambrer ses adversaires, un peu à la manière de Maupay. Ce profil apporterait une réelle plus-value en cours de match, que ce soit pour suppléer des joueurs comme Greenwood ou Rowe. Estrosi a déjà prouvé qu’il pouvait performer au plus haut niveau, notamment en Libertadores, où il a marqué cette saison.

En plus de ses qualités techniques, il est capable de fournir des efforts défensifs. À un tarif abordable, tant en termes de transfert que de salaire, il représente une option fiable et prometteuse. Pour moi, c’est un profil à privilégier pour renforcer l’effectif avec un joueur capable d’apporter un gros impact.”