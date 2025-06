Bon Plan Mercato OM : Neyser Villarreal, un joyau colombien pour renforcer l’attaque ! 

L’Olympique de Marseille, qualifié pour la Ligue des champions, devra être astucieux sur le marché des transferts cet été pour renforcer son secteur offensif. Sous la direction de Roberto De Zerbi, l’OM recherche des joueurs jeunes, polyvalents et à fort potentiel pour s’intégrer à un système de jeu dynamique et répondre aux attentes des supporters.

Neyser Villarreal, jeune attaquant colombien en fin de contrat avec Millonarios, pourrait être une opportunité en or pour l’OM. Son profil explosif et son coût abordable en font un pari idéal pour un club ambitieux. Voici le portrait du joueur, élaboré avec l’analyse de Pierre Gerbeaud, journaliste spécialisé dans le football sud-américain.

Qui est Neyser Villarreal ?

Neyser Villarreal est un attaquant colombien de 20 ans, capable d’évoluer en avant-centre, ailier droit ou ailier gauche dans un 4-2-3-1. Formé à Millonarios, il est en fin de contrat en décembre 2025, ce qui en fait une cible accessible pour un transfert cet hiver (environ 6 millions d’euros) ou libre en 2026. Mesurant environ 1m78, il a explosé cette saison 2024-2025 avec 2 passes décisives en 14 matchs. Sa valeur marchande est estimée entre 5 et 7 millions d’euros selon Transfermarkt. International colombien U20, il attire déjà l’attention de clubs européens comme l’Atlético Madrid.

Un attaquant polyvalent pour l’OM ?

Pierre Gerbeaud, spécialiste du football sud-américain, nous livre son analyse du profil de Neyser Villarreal : « Neyser Villarreal est un diamant brut du football colombien. À 20 ans, il a déjà montré une efficacité impressionnante avec Millonarios, que ce soit en pointe ou sur les ailes. En avant-centre, son sens du placement et sa finition sont remarquables. Sur l’aile droite, son pied fort, il combine vitesse, puissance et précision dans ses centres ou ses débordements. À gauche, il repique efficacement dans l’axe pour créer des décalages, même si son pied gauche reste un point à améliorer.

Il a le caractère pour supporter la pression d’un grand club comme l’OM

Ce qui impressionne chez Villarreal, c’est sa mentalité. Il a le caractère pour supporter la pression d’un grand club comme l’OM et ne se laisse pas intimider, même face à des défenseurs expérimentés. Sa rapidité et sa capacité à éliminer en un-contre-un en font un atout pour déstabiliser les défenses en Ligue des champions. Cependant, il doit gagner en maturité, car son excès de confiance peut le pousser à des actions individuelles risquées ou à des provocations inutiles, comme ce carton jaune après une perte de balle. Avec un coût de transfert modeste (6 millions d’euros cet hiver ou libre en 2026) et un salaire abordable, Villarreal est un pari à faible risque avec un potentiel de revente élevé. Sous la direction d’un entraîneur comme De Zerbi, qui sait polir les jeunes talents, il pourrait devenir une révélation en Europe et enflammer les supporters marseillais. »