Bon plan mercato OM : Ortiz, un défenseur central rugueux et expérimenté !

L’Olympique de Marseille va devoir se montrer de nouveau très actif sur le marché des transferts cet été. L’OM doit en effet se renforcer prioritairement son secteur défensif. FCMarseille vous propose ses bons plans mercato avec un défenseur centrale Brésilien !

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Avec de nombreux départs dans le secteur défensif, l’Olympique de Marseille va devoir recruter des centraux de qualité et adaptés au système de jeu de Roberto De Zerbi.

Léo Ortiz, défenseur expérimenté brésilien, pourrait être une solution correspondant aux critères de Roberto De Zerbi pour venir remplacer les possibles départs de Luiz Felipe ou bien d’un Cornelius, par exemple. Cette option est en tout cas potentiellement réalisable pour l’OM. Voici le portrait du joueur effectué par Dominique Baillif, journaliste spécialisé dans le football brésilien.

Qui est Léo Ortiz ?

Défenseur central brésilien évoluant dans le championnat brésilien, plus précisément dans le club de Flamengo où il a disputé 26 matchs toutes compétitions confondues. Il mesure 1m85, sa valeur est estimée à 13 millions d’euros sur Transfermarkt. Il est sous contrat avec Flamengo jusqu’en 2028. Sélectionné pour les deux matchs face à l’Équateur et au Paraguay.

Un joueur d expérience remplie de nombreuse qualités pour combler la défense de L OM ?

Notre confrère Dominique Baillif a tenu à nous parler de Léo Ortiz et à nous décrire le profil du joueur : « L’année dernière, Léo Ortiz a rejoint Flamengo en provenance de Red Bull Bragantino et s’est rapidement imposé comme un véritable pilier de l’équipe. Bien qu’il ne soit pas le joueur le plus élégant, il brille par son efficacité et sa solidité. Rugueux, à l’aise balle au pied et capable de réaliser des relances intéressantes, il apporte beaucoup de sérénité et de calme à la défense.

Pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille, qui disputera la Ligue des champions, aura besoin d’un joueur de ce profil pour stabiliser sa défense. Ce défenseur de 29 ans, doté d’une grande expérience au Brésil, vient d’être convoqué en sélection brésilienne pour les deux prochains matchs. Selon moi, il a les épaules pour relever le défi de l’Europe, supporter la pression et répondre aux exigences de Roberto De Zerbi ainsi qu’aux attentes des supporters marseillais, tout en assumant un rôle de leader. En termes de transfert, son prix pourrait osciller entre 15 et 20 millions d’euros. »