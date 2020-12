Bon plan mercato OM : Un gardien colombien taillé pour la Ligue 1

Rendez-vous récupèrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste Pierre Gerbeaud, basé en Colombie et qui écrit sur l’excellent Lucarne opposé, nous propose plusieurs profils. On commence par un gardien au profil de Yohann Pelé: Álvaro Montero.

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

En préambule, Pierre a souhaité nous préciser le contexte climatique de ces joueurs de Colombie ou Equateur. Le cliché du sable blanc, eau transparente et ambiance tropicale n’est pas toujours valable et certains ont l’habitude des températures plus basses : « La Colombie ou l’Equateur sont des pays tropicaux où il n’y a pas de saisons comme on les connait en France. C’est donc l’altitude qui va déterminer ton climat, c’est toujours la même température. Certains joueurs ont l’habitude de jouer en altitude comme à Quito (2800m) ou il ne fait pas chaud. »

De plus, la formation dans ces « petits » pays est valorisée pour une raison simple : « la différence de ces petits pays par rapport à l’Argentine est qu’il y a une limite du nombre de joueurs étrangers, c’est par exemple 4 en Colombie. Ces pays comme l’Equateur, le Venezuela ou le Pérou sont donc obligés de former des jeunes. »

Avant de parler de jeunes talents équatoriens, on débute par un gardien colombien…

FOCUS SUR Álvaro Montero Club actuel Deportes Tolima (Colombie) Poste Gardien Taille 1m96 Age 25 ans Valeur Transfermarkt 2 M€

Autant je peux avoir des doutes sur Farinez (Lens)… autant Montero est taillé pour la Ligue 1

« Álvaro Montero est le numéro 2 ou 3 de la sélection colombienne. C’est un gardien de but qui a 25 ans, il joue au Deportes Tolima. Autant je peux avoir des doutes sur Farinez (Lens) sur sa capacité à être bon en Ligue 1 par sa taille et ses faiblesses que j’ai pu voir ici quand il jouait à Millonarios, autant Montero est taillé pour la Ligue 1. On est dans un profil assez proche de celui de Yohann Pelé, il est au-dessus d’1m95, il est logiquement présent dans le domaine aérien. Il sort parfois n’importe comment, c’est ce qu’il doit travailler pour passer un palier. Dans le jeu au pied il a beaucoup progressé, même s’il envoie encore quelques merguez il n’a pas de boite à chaussure à la place des pieds. Cela peut être une bonne opportunité pour l’OM de le faire venir dès maintenant ou l’été prochain. En tant que doublure de Mandanda, il a 25 ans il peut assurer la transition entre le capitaine marseillais et Simon (Ngapandouetnbu). C’est une bonne alternative, le prix était évalué à environ 5M$. Cependant il sera libre dès janvier 2021 donc il pourra signer sans indemnité de transfert ! Une bonne affaire car tu peux avoir un bon gardien, fiable et qui a envie de rejoindre l’Argentine ou l’Europe…» Perre Gerbeaud – source : Footballcubdemarseille.fr (02/12/2020)

Le chiffre : 3

C’est le nombre de sélections avec l’équipe nationale de Colombie pour Álvaro Montero.