Bon Plan Mercato OM : Une machine à marquer de 19 ans…

En attendant de connaitre la fin de saison 2019/2020 et la durée du mercato estival, l’OM sait déjà qu’il faudra être malin pour recruter. Et si l’OM tentait de recruter un jeune attaquant déjà très en vue aux Pays Bas ?

Football Club de Marseille a pris l’habitude de vous proposer des « bons plans mercato », des joueurs avec un profil intéressant pour venir renforcer le club olympien. Aujourd’hui, on vous propose un buteur : Myron Boadu.

[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Focus sur Myron Boadu

Club actuel AZ Alkmaar Poste Avant centre Taille 1m83 Age 19 ans Valeur estimée 20 M€

Qui est-il ?

Myron Boadu est un attaquant de pointe né à Amsterdam. D’origine malienne, le joueur de 19 ans a été formé à Alkmaar. Ce dernier réalise une énorme saison avec un total de 20 buts marqués et 13 passes décisives données toutes compétitions confondues (14 buts et 8 passes en 24 matches d’Eredivisie). Le jeune attaquant a prolongé son contrat l’été dernier jusqu’en 2023…

Pourquoi Boadu serait une bonne idée pour l’om ?

Jacques-Henri Eyraud va devoir vendre cet été afin de respecter le Fair-Play Financier. Mais l’OM va devoir se renforcer et le poste d’attaquant serait une priorité. Malgré le retour de prêt de Kostas Miroglou, Andoni Zubizarreta cherche un buteur pour accompagner Dario Benedetto. Des profils plus jeunes comme celui de Boulaye Dia sont suivis. Myron Boadu a clairement le profil cherché par le club et représente l’opportunité de disposer d’un jeune buteur susceptible de partie contre un énorme montant dans plusieurs saisons…

Le 20 ⚽️ TCC de Myron Boadu !

Le bémol

Boadu est déjà suivi par plusieurs clubs européens d’autant que ce dernier a marqué lors de sa première sélection avec les Pays-Bas face à l’Estonie en novembre dernier. Selon l’Equipe, Newcastle serait déjà très interessé par son prufil de chasseur de but. Le site transfermarkt estime déjà sa valeur à 20M€, de quoi vite compliquer la tâche d’un club limité financiémreent comme l’OM…