Bon Plan Mercato OM : Victor Gabriel, un jeune latéral brésilien comme doublure !

L’Olympique de Marseille, qualifié pour la Ligue des champions, devra renforcer sa défense cet été pour répondre aux exigences du système de Roberto De Zerbi. Le club phocéen cherche des joueurs jeunes, polyvalents et à fort potentiel pour bâtir un effectif compétitif.

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste officielle de l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato.

Victor Gabriel, défenseur central brésilien de 21 ans, pourrait être une option astucieuse pour l’OM. Actuellement à l’Internacional, ce joueur prometteur combine solidité et qualités techniques, offrant une perspective de progression intéressante. Voici son portrait, élaboré avec l’analyse de Dominique Baillif, journaliste spécialisé dans le football brésilien.

Qui est Victor Gabriel ?

Victor Gabriel est un défenseur central de 21 ans, également capable de jouer latéral gauche, évoluant à l’Internacional (après un prêt du Sport Club do Recife). Mesurant environ 1m85, il s’est imposé comme titulaire en 2025, disputant 22 matchs toutes compétitions confondues, avec 1 but et 2 passes décisives. Sa valeur marchande est estimée entre 3 et 5 millions d’euros selon Transfermarkt, et son contrat court jusqu’en 2026. Une blessure à la cheville en 2025 a temporairement freiné sa progression, mais ses performances dans le championnat brésilien et régional restent convaincantes.

Un défenseur polyvalent pour l’OM ?

Dominique Baillif, spécialiste du football sud-américain, nous livre son analyse du profil de Victor Gabriel : « À 21 ans, Victor Gabriel impressionne par sa maturité et sa sérénité. Solide dans les duels et doté d’une bonne lecture du jeu, il excelle en défense centrale tout en pouvant dépanner à gauche. Son aisance technique, notamment avec son pied gauche, et sa qualité de passe, courte comme longue, en font un défenseur moderne, adapté au style de jeu de De Zerbi, qui valorise la relance propre.

Cependant, ses prises de risques défensives peuvent parfois le mettre en difficulté, un aspect à polir pour le niveau européen. Malgré une récente blessure à la cheville, son potentiel reste indéniable. À un coût de transfert abordable (4 à 6 millions d’euros), il pourrait être une doublure idéale à l’OM, avec la perspective de progresser aux côtés de joueurs expérimentés. Sa polyvalence et son calme sous pression séduiraient les supporters marseillais, et un encadrement rigoureux pourrait en faire un futur titulaire en Europe. »