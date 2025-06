Bon Plan Mercato OM : Wallace Yan, un jeune attaquant brésilien pour l’avenir !

L’Olympique de Marseille, qualifié pour la Ligue des champions, devra se montrer actif sur le marché des transferts cet été pour renforcer son secteur offensif. Sous la direction de Roberto De Zerbi, l’OM recherche des joueurs jeunes, dynamiques et polyvalents, capables de s’intégrer à un système de jeu exigeant et de répondre aux attentes des supporters.

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste officielle de l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato.

Wallace Yan, jeune attaquant brésilien de Flamengo, pourrait être une option audacieuse et prometteuse pour apporter de la fraîcheur et de l’efficacité à l’attaque marseillaise. Son profil correspond aux besoins tactiques de De Zerbi et représente un pari à fort potentiel pour l’OM. Voici le portrait du joueur, élaboré avec l’analyse de Dominique Baillif, journaliste spécialisé dans le football sud-américain.

Qui est Wallace Yan ?

Wallace Yan est un attaquant brésilien de 19 ans, capable d’évoluer en tant que numéro 9 ou en soutien de l’attaquant dans un rôle plus libre. Mesurant environ 1m80, il est sous contrat professionnel avec Flamengo depuis début 2025. En 2024-2025, il a disputé 18 matchs toutes compétitions confondues, marquant 5 buts et délivrant 3 passes décisives. Sa valeur marchande est estimée a 2,5 millions d’euros selon Transfermarkt.

Un jeune talent combatif pour l’attaque de l’OM ?

Dominique Baillif, spécialiste du football sud-américain, nous livre son analyse du profil de Wallace Yan : « Wallace Yan est l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs du championnat brésilien. À seulement 19 ans, il impressionne par sa maturité et son efficacité devant le but, malgré un temps de jeu encore limité. Polyvalent, il peut jouer en pointe ou en soutien, où sa mobilité et sa capacité à se créer des espaces font des merveilles. Sa puissance et sa solidité sur ses appuis lui permettent de tenir tête à des défenseurs plus costauds, même s’il n’a pas le gabarit d’un grand avant-centre.

Ce qui distingue Wallace Yan, c’est son audace et son caractère. Il n’hésite pas à provoquer, à aller au duel et à apporter une intensité qui galvanise ses coéquipiers. Sa technique, supérieure à la moyenne pour son âge, lui permet de combiner avec ses partenaires et de conclure les actions avec une belle efficacité.

Pour un entraîneur comme Roberto De Zerbi, qui valorise les attaquants mobiles et capables de participer au jeu, Yan serait un profil idéal. À un prix de transfert abordable, entre 5 et 10 millions d’euros, il représente un investissement à long terme pour l’OM, avec un potentiel de revente intéressant. Son énergie et sa combativité pourraient séduire les supporters marseillais, tout en lui permettant de s’adapter à la pression de la Ligue des champions. S’il continue sur cette trajectoire, il pourrait devenir une révélation en Europe. »