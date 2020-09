Bon plan Mercato : Trois jeunes attaquants sud-américains qui rentrent dans le budget de l’OM

André Villas-Boas veut un attaquant supplémentaire et disposerait selon la Provence d’une enveloppe de 5 à 6M€ si aucune vente n’est réalisée. FCMarseille vous propose 3 jeunes attaquants sud américains qui rentrent dans le budget de l’OM.

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. A ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour ce mercato.

Selon la Provence de ce jeudi, « il se murmure que les dirigeants pourraient lâcher entre 5 et 6 M€ pour enrôler un jeune attaquant susceptible d’être revendu d’ici à deux ans. (…) cette somme pourrait gonfler dans l’hypothèse où un départ viendrait enfin à voir le jour. » Dans cette optique, FCMarseille contacté le journaliste uruguayen Gonzalo Gabriel Fraquelli (Radio Universel) et l’agent basé à Buenos Aires, Olivier Gotteland, fin connaisseur du marché sud américain.

Olivier Gotteland nous a confié qu’avec une enveloppe de 5 à 6M€, l’OM allait avoir des difficultés par exemple en Argentine. Un jeune attaquant talentueux argentin coûte vite 10M€. Il rajoute : « En Colombie ça peut être possible mais c’est rare et il faut laisser reprendre le championnat pour voir les potentiels. Par contre, tu peux regarder du côté de l’Uruguay ou du Chili. » L’attaquant chilien Nicolas Guerra rentre dans ce cadre tout comme les deux buteur uruguayens Thiago Vecino et Matias Arezo…

Le journaliste Gonzalo Gabriel Fraquelli nous donne son avis sur Vecino et Arezo : « Les deux joueurs sont des avant-centres. La grande différence réside dans les équipes pour lesquelles ils jouent et dans leur préparation. Les deux étaient des joueurs de l’équipe nationale dans les catégories des jeunes. »

Vecino, un finisseur qui a besoin de jouer

« Thiago Vecino est un vrai 9 mobile mais qui excelle dans la surface. Il joue au Nacional ce qui signifie qu’il n’a pas beaucoup de continuité en première division à cause de sa jeunesse et parce que dans sa position le club possède la figure de Nacional : Gonzalo Bergessio (passé par l’ASSE). À l’entraînement, il est étiqueté comme le crack, il a marqué de nombreux buts. C’est un garçon avec un niveau intellectuel supérieur à la moyenne mais qui pour le moment dispose d’un temps de jeu limité. Il a 21 ans. Selon moi, avant de partir en Europe, il a besoin de plus jouer… » Gonzalo Gabriel Fraquelli – source : FCMarseille (03/09/2020)

Arezo, jeune crack de 17 ans

Matias Arezo est plus jeune, il a 17 ans (il aura 18 en novembre). Il joue pour River Plate (une équipe de milieu de tableau du championnat uruguayen). C’est déjà un titulaire indiscutable malgré son âge. C’est un avant-centre qui peut jouer sur tout le front offensif. Il a un physique privilégié et si je dois m’avancer, c’est pour moi une future star. C’est un garçon plus du quartier, très rapide et puissant. Il marque beaucoup de buts et fait des choses différentes des autres sur le terrain. » Gonzalo Gabriel Fraquelli – source : FCMarseille (03/09/2020)

#Racing Algunos goles de Matías Arezo, el delantero que observa la secretaría técnica de la Academia de cara a los próximos mercados de pases. El atacante de 16 años juega en River Plate de Uruguay y es una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. pic.twitter.com/g7Wb00GMUp — Racing de Alma (@racingdealma) September 24, 2019

Guerra des similitudes au Kun Aguero

«Nicolas Guerra est la nouvelle étoile du football chilien. surnommé le « nuevo Kun « . Il a des similitudes au Kun Aguero l’attaquant de City. Sa taille, ses appuis, ses changements de direction rapides, ses appels contre appels sont comparables à Agüero. Il est doté du belle frappe puissante, l’intelligence de jeu est son point fort. Il est aligné régulièrement comme titulaire a la pointe de l’attaque du grand club chilien « la U du chile « . Toutefois, il faut rester humble et vigilant devant des comparaisons trop hâtives car il est encore jeune. Pour connaître le garçon et la famille, c’est un joueur qui garde la tête froide et travail beaucoup à l entraînement. Globalement il doit prendre un peu de maturité, travailler son jeu de tête et il peut être un candidat probable à un poste de l’attaque de la sélection A chilienne dans les prochaines années. Il va exploser cette saison. » Olivier Gotteland source : FCMarseille (03/09/2020)