Bonne affaire pour l’OM, le choix assumé de Beye et la rumeur David… Les 3 infos OM du 16/03/2026

L’actualité de l’Olympique de Marseille reste dense en ce lundi 16 mars 2026. Entre une bonne opération comptable en Ligue 1, les choix tactiques assumés par Habib Beye et une rumeur mercato venue d’Italie, le club phocéen continue d’animer l’actualité. Voici les trois informations à retenir autour de l’OM aujourd’hui.

Ligue 1 : Lyon tenu en échec, Rennes battu… Marseille fait une bonne opération !

La 26ᵉ journée de Ligue 1 a tourné à l’avantage de l’OM. Vendredi, les Marseillais ont lancé le week-end par une victoire précieuse contre l’AJ Auxerre (1-0) au Vélodrome. Un succès important dans la course au podium.

Plusieurs concurrents directs ont en effet laissé des points. Dimanche, l’Olympique Lyonnais a été tenu en échec sur la pelouse du Le Havre AC (0-0), malgré une supériorité numérique après l’expulsion d’un joueur havrais à la 56ᵉ minute. Les Lyonnais enchaînent ainsi un sixième match sans victoire toutes compétitions confondues.

Dans le même temps, le Stade Rennais FC s’est incliné à domicile face au Lille OSC (1-2). Un résultat qui profite directement aux Marseillais. Après cette 26ᵉ journée, l’OM occupe la 3ᵉ place avec 49 points, soit cinq longueurs d’avance sur Lille (5ᵉ, 44 points), que Marseille doit justement recevoir au Vélodrome lors de la prochaine journée.

Les Phocéens devancent également Lyon (4ᵉ, 43 points), l’AS Monaco (6ᵉ, 43 points) et Rennes (7ᵉ, 41 points), consolidant ainsi leur position dans la lutte pour les places européennes.

OM : Habib Beye assume un virage tactique plus prudent à Marseille

La victoire face à Auxerre a aussi mis en lumière l’évolution tactique instaurée par l’entraîneur marseillais Habib Beye. Après une première période jugée très terne, le technicien a reconnu les difficultés de son équipe, évoquant un manque de rythme dans un contexte particulier marqué notamment par la tension autour du match.

Depuis sa prise de fonction, l’OM semble privilégier une approche plus sécurisée. Le jeu offensif développé auparavant par Roberto De Zerbi a laissé place à une organisation davantage axée sur la solidité défensive.

Les chiffres illustrent cette évolution : sur cinq rencontres dirigées par Beye, Marseille a inscrit sept buts pour six encaissés. La production offensive est également plus limitée, avec seulement vingt tirs cadrés au total sur cette période.

Pour stabiliser l’équipe, l’entraîneur marseillais a mis en place un système hybride capable de se transformer en 5-3-2 en phase défensive. Dans ce schéma, Igor Paixão recule en piston gauche tandis que Mason Greenwood évolue plus près de Pierre‑Emerick Aubameyang.

Le milieu s’appuie sur le travail défensif de Geoffrey Kondogbia et Pierre‑Emile Højbjerg, tandis que Quinten Timber apporte de la polyvalence. Malgré un football moins spectaculaire, Beye assume pleinement cette orientation : l’objectif prioritaire reste de sécuriser les résultats et de continuer à engranger des points.

OM mercato : les infos italiennes sur la rumeur Jonathan David

À l’approche du mercato estival, certaines pistes commencent déjà à circuler autour de l’OM. Selon le quotidien sportif italien Tuttosport, le club phocéen suivrait la situation de l’attaquant canadien Jonathan David.

L’ancien buteur du LOSC Lille évolue actuellement à la Juventus FC, qu’il a rejoint à l’été 2025 après la fin de son contrat dans le Nord. Lié au club turinois jusqu’en 2030, l’attaquant connaît cependant une première saison compliquée en Serie A.

Lors de l’exercice 2025-2026, il totalise notamment sept buts en trente-neuf matchs toutes compétitions confondues. Une efficacité en baisse par rapport à ses standards en Ligue 1, ce qui alimente certaines spéculations sur son avenir.

Toujours selon la presse italienne, Marseille ferait partie des clubs attentifs à sa situation. Cette piste dépendrait toutefois largement d’une qualification de l’OM pour la prochaine UEFA Champions League, un élément clé dans la stratégie sportive et financière du club.

La concurrence pourrait également venir de l’Olympique Lyonnais, où l’entraîneur Paulo Fonseca connaît bien l’attaquant pour l’avoir dirigé à Lille. Sur le plan financier, la Juventus pourrait réclamer entre 25 et 30 millions d’euros pour envisager un départ.

À ce stade, aucun contact officiel n’a été confirmé. Mais la situation de Jonathan David pourrait continuer d’alimenter les discussions à mesure que le mercato se rapproche.