Bons plans mercato OM : 6 milieux de terrain sud-américains pour succéder à Sanson

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste Pierre Gerbeaud, basé en Colombie et qui écrit sur l’excellent Lucarne opposé, nous présente deux profils. Mais aussi le journaliste Dominique Baillif référence sur le foot brésilien, consultant média Le Club Des 5 et l’agent Olivier Gotteland, fin connaisseur du marché sud-américain nous proposent 2 joueurs chacun…

,

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Précision importante, comme le dit Pierre Gerbeaud, pour recruter un de ses éléments, l’OM devrait au préalable se séparer d’un de ses extra-communautaire (Sakai, Benedetto, Luis Henrique ou Nagatomo). La réglementation de la LFP est stricte : seuls quatre joueurs dits extra-communautaires sont autorisés à être sous contrat dans chaque club de Ligue 1.

FOCUS SUR Gabriel neves Club actuel Nacional (Uruguay) Poste Milieu Taille 1m71 Age 23 ans Valeur estimée 6M€

nevès est déjà sollicité en Europe

« Neves est à la vente, il aurait peut être déjà partir cet hiver mais tout est chamboulé avec le Covid. Il a déjà joué en sélection, Il a reçu plusieurs offres de clubs européens. Il pourrait partir à River avec un deal ou le club garde 50% des droits.» Olivier Gotteland – source : Footballcubdemarseille.fr (07/12/2020)

FOCUS SUR Emiliano Martinez Club actuel Nacional (Uruguay) Poste Milieu Taille 1m84 Age 21 ans Valeur estimée Prêt payant (0.5M€)

un gros avenir devant lui

«Martinez est très prometteur, il est physiquement, intéressant pour la Ligue 1. Il a un jeu assez physique, technique. il peut jouer en 8. Il a moins d’expérience mais il a du talent. C’est une seconde saison pleine, il joue régulièrement. Ce n’est pas forcément un titulaire inconstatable pour tout de suite à l’OM mais il a un gros avenir devant lui. » Olivier Gottenland – source : Footballcubdemarseille.fr (29/01/2021)

FOCUS SUR Gerson Club actuel Flamengo (Brésil) Poste Milieu Taille 1m84 Age 23 ans Valeur Transfermarkt 14M€

ça peut être une bonne pioche pour l’OM

« Pour ce profil de relayeur avec une capacité d’apporter un plus offensivement, capable de se projeter avec le ballon et apporter le surnombre dans la surface adverse comme pouvait le faire Sanson. Il y a le milieu de terrain de Flamengo, Gerson passé par l’Italie même si ça a été un flop. Il s’est bien relancé au Brésil depuis sont retour il y a deux ans. Il a brillé en Copa Libertadorès la saison dernière. C’était l’élément clé de la formation de Jorge Jesus. Les sommes évoquées la saison dernière étaient assez astronomiques du côté de Flamengo, on parlait de 20M€. Mais cette année, l’équipe a connu un coup de moins bien avec des changements d’entraineurs. Lui aussi est moins tonitruant que la saison dernière même si ses qualités ne sont pas remises en cause, le collectif a un peu baissé. C’est un joueur capable de gratter des ballons mais aussi capables de se projeter vers l’avant. Il avait même été comparé à Pogba lors de ses débuts à Fluminense. C’est un joueur qui a de l’expérience. Il est titulaire depuis deux ans, il est passé par l’Italie. Il a souvent été cité du côté de la sélection brésilienne. Ça reste une valeur sûre, on serait plus sur un prêt avec OA pour l’OM, ça peut se faire car Flamengo ne peut pas retenir ses meilleurs éléments. Gerson pourrait être intéressé et ça peut être une bonne pioche pour l’OM. Benfica était dessus, Porto aussi. » Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (29/01/2021)

FOCUS SUR Jean Pyerre Club actuel Gremio (Brésil) Poste Milieu Taille 1m83 Age 22 ans Valeur Transfermarkt 9M€

Sa capacité technique est au dessus de la moyenne

« Jean Pyerre, c’est le milieu de terrain de Gremio. Il est un peu plus jeune et il n’a pas joué en Europe. il a connu une blessure qui a un peu retardé sa progression mais c’est un joueur qui est intéressant. Il est assez offensif, c’est plus un milieu offensif axial qui a joué derrière l’attaquant cette saison alors qu’il avait avant jouer en 6 ou 8. Il peut venir travailler au milieu de terrain et faire le lien entre la défense et l’attaque. Sa capacité technique est au dessus de la moyenne, clairement. Il a besoin de s’affirmer physiquement sur toute une rencontre. C’est un joueur intéressant, titulaire à Gremio et qui a disputé la Libertadorès. C’est un peu le profil à la Sanson, il peut apporter une présence supplémentaire dans la surface de réparation. Il a commencé comme milieu relayeur, il peut jouer dans un milieu à trois. Il sait faire des passes, il peut casser des lignes et il a un gros abatage. Il est aussi bons sur les coups de pied arrêtés. C’est un profil différent de Rongier ou Gueye. L’Ajax le suit, on parle 10 à 15M€ du côté de Gremio mais c’est plus 10M€.» Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (29/01/2021)

(re) FOCUS SUR MOISÉS CAICEDO

Club actuel Independiente (Equateur) Poste Milieu Taille 1m78 Age 19 ans Valeur Transfermarkt 5M€

C’est le meilleur choix possible pour l’OM

« Je t’en avait déjà parlé. On en a parlé en Angleterre à Manchester United puis Brighton. ça ne s’est pas fait car il a trois agences différentes et c’est compliqué de finaliser le dossier. C’est le meilleur choix possible pour l’OM, on parle d’une somme de 5M€. C’est le meilleur rapport qualité prix. Pour rappel, Moisés Caicedo joue à Independiente del Valle, il a 19 ans, c’est un beau profil. C’est un box-to-box, il a une qualité de passe intéressante, il a un gros volume de jeu, il peut répéter les efforts.» Pierre Gerbeaud – source : Footballcubdemarseille.fr (29/01/2021)

FOCUS SUR Víctor Cantillo

Club actuel Corinthians (Brésil) Poste Milieu Taille 1m80 Age 27 ans Valeur Transfermarkt 3.5M€

il faudrait le départ d’un Nagatomo

« C’est un joueur dont le nom a déjà été évoqué du côté de l’OM, Il y a au moins un an ou deux. C’est un international colombien, Víctor Cantillo, il a été transféré aux Corithians au Brésil. C’est un 8, il est grand, c’est un box-to-box. Il peut frapper de loin, il a une bonne qualité de passe surtout dans le jeu long. Il joue un peu moins en ce moment, ça ne se passe pas très bien cette saison pour l’équipe qui a changé de coach. C’est un profil qui peut être intéressant d’autant que Corithians a eu des problèmes pour le payer. Il a des retards de paiement des traites de son transfert. On a même évoqué son retour car il y avait des retards. Il joue moins donc du coup ça se tente d’autant que ça rentre largement dans les moyens de Longoria. Mais ça reste un extra-communautaire, il n’a pas de passeport européen, il faudrait donc le départ d’un Nagatomo ou Luis Henrique…» Pierre Gerbeaud – source : Footballcubdemarseille.fr (29/01/2021)