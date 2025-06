Bons plans mercato OM : Trois pépites de Championship !

FCMarseille vous propose des bons plans mercato, ce ne sont pas des pistes ou des rumeurs mais des idées mercato. Ce lundi on vous propose trois joueurs évoluant en Championship la saison dernière : Joël Piroe, Wilfried Gnonto, et Harrison Burrows.

Joël Piroe, le buteur néerlandais pour concurrencer Gouiri

À 26 ans, Joël Piroe s’impose comme l’un des attaquants les plus réguliers de Championship avec Leeds United. Cette saison 2024-2025, le Néerlandais a inscrit 19 buts en 46 matchs, confirmant son flair de buteur. Formé au PSV Eindhoven, Piroe excelle par son sens du placement, sa finition clinique et sa capacité à jouer en pivot grâce à son gabarit (1,85 m).

Avec une valeur marchande estimée à 18 M€ par Transfermarkt, Leeds, promu en Premier League, pourrait toutefois exiger davantage. Une offre de 25 M€ serait nécessaire pour ouvrir des négociations. À l’OM, Piroe pourrait devenir une doublure ou un concurrent sérieux pour Amine Gouiri, qui a pris la place de titulaire après l’échec d’Elye Wahi.

Son profil d’attaquant complet correspond parfaitement au style de De Zerbi, qui privilégie des joueurs capables de combiner et de conclure. Un transfert à Marseille offrirait à Piroe une opportunité de briller en Ligue 1, en Europe, et de viser une première convocation en sélection néerlandaise.

Wilfried Gnonto, l’ailier explosif pour dynamiser l’attaque

À seulement 21 ans, Wilfried Gnonto est l’une des étoiles montantes de Leeds United et de la Championship. L’ailier italien, capable d’évoluer à droite comme à gauche, a marqué 9 buts et délivré 6 passes décisives en 43 matchs cette saison. International italien, Gnonto se distingue par sa vitesse fulgurante, ses dribbles déroutants et sa capacité à créer des décalages. Son passage remarqué à Zurich avant Leeds avait déjà attiré les regards de nombreux clubs européens.

Avec une valeur marchande de 22 M€, Leeds pourrait réclamer entre 25 et 30 M€ pour lâcher leur jeune star, surtout après ses performances récentes. À Marseille, Gnonto serait une recrue idéale pour renforcer le côté droit de l’attaque, où Mason Greenwood est actuellement titulaire. Sa polyvalence et sa jeunesse s’inscrivent dans la philosophie de Pablo Longoria, qui mise sur des joueurs à fort potentiel de revente. Une offre de 25 M€ pourrait être envisagée pour convaincre Leeds. Rejoindre l’OM permettrait à Gnonto de s’imposer en Ligue des Champions et de consolider sa place en sélection italienne en vue de la Coupe du Monde 2026.

Harrison Burrows, le latéral polyvalent pour remplacer Garcia

À 23 ans, Harrison Burrows est un joueur clé de Sheffield United. Capitaine de son équipe, ce latéral gauche (ou milieu gauche) a affiché des statistiques solides avec 6 buts et 6 passes décisives en 48 matchs en 2024-2025. Sa qualité de centre, sa vision du jeu et son endurance en font un joueur moderne, parfaitement adapté aux systèmes offensifs comme celui de De Zerbi.

Estimé à 12 M€ par Transfermarkt, Burrows pourrait être transféré pour 8 à 10 M€, Sheffield n’ayant pas réussi à monter en Premier League. À l’OM, il viendrait remplacer Ulisses Garcia au poste de latéral gauche, surtout avec les rumeurs de départ de Quentin Merlin. Son profil offensif et sa polyvalence séduisent De Zerbi, qui apprécie les latéraux capables de contribuer au jeu offensif. Une offre de 8 M€ pourrait suffire, d’autant que l’OM peut mettre en avant son projet en Ligue des Champions. Un transfert à Marseille offrirait à Burrows une chance de découvrir un championnat majeur et de viser une convocation en sélection anglaise U23, voire plus haut.