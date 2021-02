Bordeaux – OM (0-0) : NUL !

L’Olympique de Marseille concède un match nul face aux girondins de Bordeaux (0-0). Les marseillais ont joué pendant les trente dernières minutes à neuf contre 11 après les expulsion de Balerdi et Benedetto.

Bordeaux 0 0 OM

Le Onze de Départ :

Mandanda

Lirola, Balerdi, Kamara, Nagatomo

Rongier, Gueye, Cuisance

Thauvin

Germain Benedetto



LE MATCH

Les bordelais tentent rapidement de jouer dans le dos de la défense olympienne, et de profiter des espaces laissés par Nagatomo, peu en vue en ce début de match. Marseille est dominé en ce début de match, Balerdi est obligé de renvoyer plusieurs centres. En contre, les marseillais sont bien trop imprécis techniquement, ils ont du mal à se trouver.

Après un quart d’heure de jeu, Larguet fait passer son onze en 4-3-3 pour tenter d’exister dans cette rencontre. Malmenés dans jeu, les olympiens ont cru à une première occasion sur une tête de Barlerdi pour Benedetto, mais l’argentin était hors jeu (22′). Dans la foulée, c’est Hwang qui s’offre lui une vraie situation de but, sa frappe est trop croisée face à Mandanda (24′). Première action collective un peu précise, Thauvin obtient un corner qui ne donner rien (31′). L’OM joue un peu plus haut en cette fin de mi-temps mais a bien du mal à se montrer dangereux. 45 premières minutes bien ternes et un score logique de 0-0 car les deux équipes n’ont pas montré grand chose, l’OM n’a pas eu de véritable occasion…

La première occasion marseille arrive dès l’entame de la seconde période sur un coup franc de Thauvin dévié par Koscielny tout proche de tromper son propre gardien (48′)

Alors que Germain manque une occasion énorme de donner l’avantage à son équipe les olympiens vont se saborder en quelques minutes. Balerdi et Benedetto vont ainsi se faire expulser sur deux fautes grotesques. Les marseillais vont finalement tenir pendant les trente dernières minutes pour conserver ce match nul.

Marseille a de nouveau livré une prestation catastrophique. Mais c’est désormais devenu une triste habitude pour les olympiens.