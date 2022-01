Bordeaux – OM (0-1) : Fin de la malédiction !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face aux Girondins de Bordeaux (0-1) dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 grâce à un but de Cengiz Ünder en première période. Les marseillais on largement dominé cette rencontre mais on encore manqué cruellement d’efficacité devant le but. Cela faisait 44 ans que l’OM ne s’était pas imposé en Gironde.



Bordeaux 0 1 OM Under (38′)

Le onde de départ de l’OM

Lopez – Saliba – Caleta-Car – Kamara – Guendouzi – Lirola – Ünder – Harit – Henrique – Payet

Le match :

Marseille monopolise le ballon dès l’entame de match mais comme souvent sans une grande efficacité dans le dernier geste. En témoigne cette frappe sur le poteau de Duje Caleta Car suite à un corner de Payet et une déviation de Kamara (14′). L’OM domine mais ne trouve pas la solution. Le rythme retombe au fil des minutes. Marseille n’est absolument pas mis en danger par cette équipe de Bordeaux totalement inoffensive..

C’est finalement Under qui va ouvrir logiquement la marque pour l’OM après une énorme erreur de relance de Costil. Le gardien bordelais renvoie le ballon sur le turque qui passe Gregersen puis marque d’un petit tir croisé du gauche (38′, 0-1)

OH LE BUT DE UNDER SUR UNE ERREUR DE RELANCE DE COSTIL #FCGBOM pic.twitter.com/5U0cbSMQG0 — GOALS LIGUE 1 (@GOALSLIGUE1) January 7, 2022

Les girondins décident d’être moins passifs et de jouer plus haut à l’entame de la seconde période.