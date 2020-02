Bordeaux – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille clôture à Bordeaux ce soir la vingt-deuxième journée de Ligue 1. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

BORDEAUX – OM à 21H00 sur canal +

Le groupe



Olympique de Marseille

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Alvaro, Caleta-Car, Perrin, Sakai, Kamara, Amavi, Sarr

Milieux :

Rongier, Lopez, Strootman, Khaoui, Sanson

Attaquants :

Payet, Radonjic, Aké, Germain, Benedetto

👥 Le 𝙂𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 convoqué pour affronter Bordeaux dimanche à 21h ! #FCGBOM pic.twitter.com/HarHD4Kwax — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2020

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda Sakai Alvaro Caleta-Car Amavi Kamara Rongier Sanson Germain Benedetto Payet

Bordeaux :

Costil

Sabaly Koscielny Pablo Benito

Otavio Basic

Oudin Adli De Préville

Briand

L’Arbitre pour bordeaux – OM

L’arbitre désigné pour Bordeaux – OM ce dimanche est monsieur Buquet.

La Météo

Prévision météo à Bordeaux à 21h00 (*) – Partiellement nuageux ( couverture nuageuse 45%) – Pourcentage de pluie : 0% – Température 14°C / ressentie 14°C – Vent : 7km/h SO – Taux d’humidité : 88% (*) Prévision accuweather.com



Les stats des confrontations OM – bordeaux (Championnat)

VICTOIRES de l’OM 37 NULS 38 VICTOIRES de Bordeaux

38

Les 5 derniers matchs

Marseille

Olympique de Marseille 3 – 1 RC Strasbourg Olympique de Marseille 0-0 Angers Granville 0 – 3 Olympique de Marseille Stade Rennais FC 0 – 1 Olympique de Marseille Trelissac F. C. 1 – 1 (2-4 TAB) Olympique de Marseille

Bordeaux

Nantes 0 – 1 Bordeaux Pau 3 – 2 Bordeaux Bordeaux 1 – 2 Lyon Bordeaux 2 – 0 Le Mans Rennes 1 -0 Bordeaux

Déclarations d’avant-match

« C’est vrai que Marseille n’a pas gagné à Bordeaux depuis 42 ans. Alors, on a surement demandé ça aux entraîneurs de l’OM 42 fois (rires). On en a envie évidemment, la statistique parle d’une façon très claire. On va utiliser ça comme une motivation. Bordeaux est un Bordeaux rénové sur le système, parce que Paulo a laissé de côté son 3-4-3. Il y a des changements sur ça, et ils ont finalement eu la victoire à Nantes. On va retrouver une équipe motivée, avec un gardien qui a parlé de vouloir battre l’OM. On va utiliser ça comme motivation pour nous, afin d’être concentrés sur ce match et essayer de le gagner […] C’est un gros match. C’est un match où tout peut se passer. Pour Benoit Costil, j’ai trouvé ça totalement curieux qu’il se focalise sur Marseille comme le match de sa vie, mais bon »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« Mon collègue André réalise un travail magnifique. Il a réussi à trouver une stabilité émotionnelle avec ses joueurs et ses supporters. Au delà de ça, Marseille est une équipe qui a beaucoup de qualités individuelles et collectives mais aussi au niveau technique et tactique. L’équipe dispose aussi de richesses dans le jeu. Leur modèle de jeu a été stabilisé également. Aujourd’hui, le rôle que joue ce club découle de tout l’investissement qui a été réalisé auparavant. Que Marseille se batte aujourd’hui pour accrocher une qualification en Ligue des Champions, c’est un fait que je dois saluer et féliciter même. »

Paulo Sousa – Source : Conférence de presse