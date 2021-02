Bordeaux – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Bordeaux pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 après une malédiction longue de 43 ans.. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici :

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux aura lieu à 21h à Bordeaux. Le match sera retransmis en direct sur Canal +.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs:

Nagatomo, Perrin, Amavi, Lirola, Balerdi

Milieux :

Gueye, Kamara, Souare, Khaoui, Rongier, Cuisance, Ntcham

Attaquants :

Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Dieng

👥 #FCGBOM

Le groupe retenu par 𝗡𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗟𝗮𝗿𝗴𝘂𝗲𝘁 avec le retour de @JordanAmavi 💪🔥 pic.twitter.com/B2fkIhjfUR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 13, 2021

Girondins de Bordeaux

Gardiens :

Costil, Poussin, Michel

Défenseurs :

Baysse, Benito, Kwateng, Kscielny, Mexer, Poundjé

Milieux :

Zerkane, Basci, Seri, Adli, Lacoux

Attaquants :

Ben Arfa, Mara, De Préville, Hwang, Oudin, Kalu Traoré, Briand

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap) – Lirola, Balerdi, Kamara, Nagatomo – Gueye, Rongier, Ntcham – Thauvin, Benedetto, Germain

Girondins de Bordeaux :

Costil – Benito, Koscielny (cap), Baysse, Kwateng – Seri, Adli – De Préville, Ben Arfa, Oudin – Hwang

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Matmut Atlantique (42 115 places).

L’Arbitre de ce Girondins de Bordeaux – OM

L’arbitre désigné pour Girondins de Bordeaux – OM ce samedi est monsieur Jérôme Brisard.

La Météo

Prévision météo à Bordeaux à 21h00 (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 92%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 8°C / ressentie 4°C

– Vent : SE 20km/h

– Taux d’humidité : 71%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS Bordeaux EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 38

Match nul : 39

Victoires Bordeaux : 38

Déclarations d’avant-match

« Franchement, je fais abstraction de ces fameux 44 ans, je n’y pense. J’ai appris ça hier que c’était autant d’années sans victoire à Bordeaux. (…) On a goûté à la victoire, maintenant il faut une victoire construite. C’était très dur à Auxerre, il faut retrouver de la confiance, la maîtrise du jeu et on va essayer à Bordeaux de retrouver cette qualité de jeu pour aller chercher un résultat positif là-bas » Nasser Larguet – Source : Conférence de presse (12/02/21)

« Je n’ai pas vu les supporters depuis le titre donc ça va me faire plaisir de les revoir. Ça va montrer l’importance de ce match pour ceux qui ne sont pas au courant. Avant les Bordeaux-Marseille on avait déjà une pression terrible avec Laurent Blanc. C’est un match particulier mais tant mieux. En ce moment je pense qu’on a besoin de ça » Jean Louis Gasset – Source : Conférence de presse (12/02/21)