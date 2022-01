Bordeaux – OM : Le onze de Jorge Sampaoli avec Harit et Henrique

Ce vendredi soir à 21h l’Olympique de Marseille se déplace à Bordeaux dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli fait confiance à Lirola, Harit et Henrique…

À l’occasion du déplacement à Bordeaux, Jorge Sampaoli va devoir faire avec plusieurs absents. Steve Mandanda s’est blessé à la cheville, Pau Lopez est donc titulaire. Alvaro n’est pas dans le groupe… Saliba et Peres sont accompagnés par Caleta-Car.

Au milieu, Rongier est absent à cause d’une blessure au pied. Gueye est à la CAN et Gerson souffre du COVID-19. Kamara et Guendouzi sont donc accompagnés par Lirola au poste d’hybride latéral.

Cengiz Ünder est logiquement titulaire sur le côté droit, avec Luis Henrique à gauche puisque Konrad revient tout juste d’une absence liée au COVID. En l’absence de Milik, Dimitri Payet est aligné en faux neuf avec Amine Harit derrière lui.

Un 3-3-3-1 avec Payet en faux neuf ?

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Lirola Guendouzi Ünder Harit HenriquePayet

Déclarations d’avant-match

« Les doutes sur le match sont liés à une décision qui doit être prise. Pour l’instant, ça va se jouer, je n’ai pas été informé d’un changement. Après, je ne sais pas jusqu’à quand on peut être prévenus d’un changement, en fonction du protocole Covid. Le club non plus ne connaît pas totalement quelle est la date butoir. Nous avons trois absences pour Covid (Gerson, Milik, Alvaro, ndlr), mais aussi des gênes ou blessures, comme Steve (Mandanda), qui est touché à la cheville, il s’est fait mal à l’entraînement. Pour les cas Covid, le club m’a conseillé de ne pas nommer les positifs dans l’effectif, le staff médical devra gérer ça. Il faudra s’habituer à ça, il y aura toujours des moments cette saison où il nous manquera des joueurs, pour blessures ou Covid. Ça fait partie de ce Championnat aujourd’hui.. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

« On a huit joueurs indisponibles à cause du Covid. Parmi ceux qui ont repris hier, six joueurs sont toujours positifs et ont des symptômes. Selon le protocole de la Ligue, ils peuvent jouer, mais selon notre médecin ils n’en sont pas capables physiquement. Le protocole de la LFP n’est pas prévu pour une situation comme la nôtre. On a eu une réponse ce matin pour nous dire que le match ne va pas être reporté, mais on est toujours en contact avec la LFP, notre médecin est en contact avec celui de la Fédération pour donner son avis sur la santé de nos joueurs. On a fait des tests PCR ce matin, on attend les résultats. On saura demain matin si on peut jouer ou pas. On a aussi minimum quatre cas positifs dans la réserve. Déjà, contre Brest, on n’a pas pu jouer avec tous les jeunes » Admar Lopes – Source : Conférence de presse (06/01/2022)