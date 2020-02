Bordeaux – OM // Les Notes de FCM : Caleta-Car confirme, Mandanda sauve les meubles !

L’Olympique de Marseille fait match nul zéro à zéro à Bordeaux et ne parvient toujours pas à vaincre le signe indien en Gironde.

Retour sur les prestations individuelles des marseillais avec les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 7/10

Sans lui, c’est zéro point !

Le portier international sauve la patrie à deux reprises, d’abord en fin de première période devant Oudin (45+2) mais surtout sur une splendide horizontale après une tête de Pablo promis à son petit filet opposé (87′). Le timing de ses deux arrêts les rend encore plus incroyablement décisifs. Même s’il est sauvé par sa barre transversale et qu’il n’est pas impeccable sur le but finalement refusé aux Bordelais (41′), il a fait plus que sa part du boulot.

H.Sakai : 4,5/10

Un vrai brave toujours en difficulté…

Il a connu un début de match extrêmement compliqué où il s’est encore montré approximatif techniquement et en retard sur ses adversaires. Cependant, il ne s’est pas laissé sombrer et a sorti la tête de l’eau au fil de la première mi-temps. Avec 3 interceptions, 2 centres réussis et une certaine volonté à se battre sur les ballons offensifs (à défaut de bien les utiliser), il a finalement réussi à livrer une prestation tout juste acceptable. Remplacé à la 67′ par Nemanja Radonjic, toujours aussi agaçant mais toujours aussi explosif. Le Serbe se procure les deux meilleures occasions marseillaises de la partie (77′ et 82′).

D.Caleta-Car : 7/10

Serein, solide et sans fioritures…

Impérial dans la défense de sa surface, le Croate a tout repoussé : centres, adversaires et risques ! Ses 6 dégagements et 85% de passes réussies donnent un premier aperçu de son match qui ne prend pas en compte le sentiment de sérénité qu’il dégage ces temps-ci. Alors certes, il se permet toujours un tacle de barbare incompréhensible mais on le lui pardonnera. Même si son tacle de boucher (6′) lui a encore valu un jaune et qu’il sera prochainement suspendu. Ça va être difficile de faire sans lui…

Alvaro : 4,5/10

Il n’a pas maîtrisé son sujet…

Il est fautif sur les deux plus grosses occasions bordelaises puisque De Préville le balade pour ensuite centrer en fin de première période (45+2′) et que Pablo le bat de la tête (87′) sur coup de pied arrêté un peu plus tard. Il a aussi eu quelques flashs de panique comme lorsqu’il dégage un ballon anodin que Mandanda s’apprêtait à cueillir (29′). Il n’a pas tout mal fait et a tout de même apporté sa légendaire combativité qui fut précieuse par instant.

J.Amavi : 5,5/10

Toujours propre défensivement…

Amavi est définitivement redevenu solide défensivement. Avec 3 interceptions, 4 ballons aériens gagnés et 3 tacles réussis, il ne s’est pas contenté d’être sur le reculoir mais s’est aussi montré conquérant. Sur le volet offensif, cela a été plus compliqué étant donné l’animation collective tâtonnante de l’ensemble de l’équipe. Enfin techniquement, il a fait preuve de certaines approximations (moins de 50% de passes réussies) et une relance dans l’axe ratée qui aurait pu être très dangereuse (26′).

B. Kamara : 5,5/10

Débordé dans son placement mais toujours solide dans les duels…

En première période, il n’a pas su contenir les nombreux dézonages dans l’axe des joueurs (supposés) de couloir bordelais. AVB ayant corrigé le tir tactiquement en seconde période, le minot a réussi à mieux se distinguer après le repos. Dans l’ensemble, il est tout de même resté solide dans les duels et a multiplié les courses défensives pour le bien de l’équipe

V.Rongier : 5/10

Comme son équipe, Rongier toussote actuellement…

Le moteur de l’équipe reste sur deux matches moyens. Comme contre Strasbourg, l’ex-Nantais a été moins en vue particulièrement en première période. Durant le second acte, il a plusieurs fois réussi de petites différences grâce à des contrôles orientés de très grande qualité. Il est tout de même le second marseillais à avoir touché le plus de ballons (65) et n’a jamais négligé son travail défensif mais il est moins dominateur dans les duels et apporte moins de dynamisme au jeu.

M.Sanson : 4/10

Match assez discret…

L’ex-Montpellierain a peiné lui aussi à bien se situer sur le terrain en première période et a alors beaucoup couru dans le vent. Souvent en retard, il a provoqué beaucoup de fautes (4) et a dû se faire violence pour réaliser un meilleur second acte. Mieux situé et mieux animé, il a été plus utile lors des dernières quarante cinq minutes sans non plus être étincelant… Replacé à la 88′ par Kevin Strootman pour sécuriser le point du match nul.

B. Sarr : 4,5/10

Très actif mais pas très productif…

Sarr court beaucoup et est très disponible pour ses partenaires (66 ballons touchés, marseillais no1) mais il produit assez peu de décalages et de situations offensives déséquilibrantes. Embêtant pour l’ailier droit du soir (qui termina tout de même latéral droit les vingt dernières minutes)…. Il réussit tout de même un bon rush (21′) ponctué d’un centre réussi et une frappe cadrée en toute fin de match (90+2′). Peu, vraiment peu mais il a bien défendu…

D.Payet : 4/10

Mauvais hier soir et malgré tout rien ne peut se faire sans lui…

Même s’il était plein de bonne volonté en début de match, il n’a pas réussi à ajuster la mire et a vu plusieurs de ses passes terminer en touche ou récupérées par les défenseurs bordelais. Bougé dans les duels la majeure partie du temps, il s’est uniquement distingué sur les corners. Il offre tout de même, dans le jeu, un superbe ballon à Radonjic en fin de match (77′). Avec 7 passes clés et 2 tirs, il semble être le seul créateur solide de cette équipe. S’il est mal inspiré ou bien contrôlé par l’adversaire, cela donne ce que l’on a vu hier…

D.Benedetto : 3,5/10

Encore un match en pointillés…

Certes, il y a bien une ou deux bonnes déviations (3′, 55′), de la volonté (qui s’amenuise au fil du match) au pressing mais le tout reste très insuffisant. Bien sûr quand son équipe est dominée comme hier soir, cela devient beaucoup plus difficile pour lui d’exister. Mais il n’a encore une fois pas réussi à se procurer d’occasions franches et commence à inquiéter sérieusement… Disons que l’animation offensive est souffrante et qu’il ne l’aide pas beaucoup à guérir…

LE COACH

André Villas-Boas : 4/10

En difficulté comme son équipe…

Les déplacements des joueurs de Paulo Sousa ont déréglé son organisation défensive en première période. Il a rectifié le tir dans le second acte. Offensivement, son escouade n’a pas créé grand chose et a attendu les 15 dernières minutes pour montrer le bout de son nez.

Un match pas très ambitieux dont on ne retiendra que le petit point engrangé…