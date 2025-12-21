Bourg en Bresse – OM : A quelle heure ? Sur quelle chaines tv ?

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Bourg-en-Bresse Péronnas ce dimanche après-midi. Cette rencontre compte pour les 32es de finale de la Coupe de France. À quelle heure et sur quelles chaînes suivre ce match des Phocéens ?

L’OM de Roberto De Zerbi entre en lice en Coupe de France face à une équipe de National, avec l’objectif clair d’éviter le piège et de se qualifier pour le tour suivant. Dans un calendrier chargé, le technicien marseillais pourrait être amené à faire tourner son effectif pour ce déplacement à Marcel-Verchère.

Bourg-en-Bresse – OM : à quelle heure ? Sur quelle chaîne TV ?

Le match Bourg-en-Bresse – OM se jouera dimanche 21 décembre au stade Marcel-Verchère, à 14h45.

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 1, mais également en clair sur France 3 Alpes et sur la plateforme france.tv.

Comment voir Bourg-en-Bresse – OM en streaming ?

Il sera possible de suivre le match en streaming légal via les plateformes des diffuseurs, notamment beIN Sports Connect pour les abonnés, ainsi que france.tv pour la diffusion en clair.

