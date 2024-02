Brest – OM (1-0) : cette fois c’est TRES grave !!!

L’Olympique de Marseille Brest ce dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1.

Brest 1 0 OM Lees-Melou 89′

Le onze de départ de l’OM

Blanco

Clauss Balerdi Mbemba Garcia

Ounahi Onana Harit

Sarr Moumbagna Ndiaye

Le Match :

Le fait majeur de cette première période c’est ce pénalty flagrant que l’arbitre aurait dû accorder à l’OM sur une faute dans la surface sur Ndiaye. La var n’a étonnamment même pas été consultée. Les marseillais n’ont pas eu beaucoup d’autres opportunités offensif contrairement aux brestois qui ont eu trois belles occasions de buts notamment une juste avant la pause sauvé par un arrêt décisif de Ruben Blanco. Le club marseillais a certes eu la possession, mais a encore eu énormément de mal à utiliser le ballon avec de trop nombreuses pertes de balles.

Le fait de jeu de la seconde période est l’expulsion de Mounié (60′) auteur d’un coup de coude sur Balerdi alors que les brestois dominaient les débats au retour des vestiaires.

L’OM ne profite pas de cette supériorité numérique et peine toujours autant à se créer des opportunités de but. Il faut ainsi attendre la 97e minute pour voir la première frappe cadrée de l’OM suite à une contre attaque rapide.

En toute fin match Marseille se fait punir par Lees-Melou qui récupère dans l’axe un ballon perdu par Garcia, slalome dans la défense marseillaise et trompe Blanco d’une frappe croisée du pied droit dans la surface (1-0, 89′).

L’OM reste sur 5 rencontres sans victoire en L1 et n’a plus connu plus longue série en L1 depuis 3 ans ! L’OM est plus que jamais en crise, et cette fois c’est très grave !