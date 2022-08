Brest – OM (1-1) : Marseille secoué, Blanco décisif !

L’Olympique de Marseille ramène un point de son déplacement à Brest (0-1). Les olympiens ont été moins convaincants et surtout imprécis techniquement. Brest a eu plus d’occasions mais s’est heurté à un bon Ruben Blanco.

Brest

1 1 OM Lees-Melou 61′ 38′ Tavares

Milik titulaire

BlancoMnemba Gigot BalerdiClauss Rongier (Veretout / 69′) Guendouzi Tavares (Kolasinac / 80′)Under (Sanchez / 45′) Gerson (Payet / 69′)

Milik (Bakambu / 69′)

Le 𝙓𝙄 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 olympien pour #SB29OM

Coup d’envoi à 20h45 pic.twitter.com/EJebrTbCtX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 14, 2022

Le Match

Tudor a décidé de relancer la même équipe qui s’est imposée face à Reims la semaine dernière, Payet est sur le banc avec les recrues Veretout et Sanchez. Brest propose dès le début un pressing haut et agressif. Suite à un ballon récupéré, Guendouzi se permet un grand sur le dernier défenseur à l’entrée de la surface, il ouvre son pied mais le gardien est décisif (4′). L’OM essaye de ressortir le ballon, Tavares est trouvé côté gauche et centre pour Milik qui manque son contrôle de la poitrine (8′). Le rythme du match est agréable, l’engagement est présent des deux côtés lors de ses premières minutes. Les marseillais ont du mal dans la sortie de balle, Under, Guendouzi et Gerson manquent de précision technique alors que le quart d’heure de jeu est passé… Après 25 minutes, le duo Milik / Under affiche de grosses difficultés dans le jeu. Tavares fait une percée mais sur le contre, Brest trouve le poteau de Blanco sur une tête de Le Douaron (33′). Suite à un corner, Clauss est trouvé en retrait et il centre pour Tavares qui arrive au second poteau et marque du pied gauche (0-1 / 38′). Brest se fait peur sur une relance ratée, Milik frappe de la tête en dehors de la surface, le gardien intervient (44′). L’OM s’en sort bien avec ce but d’avance à la mi-temps.

Sanchez entre à la mi-temps ! Blanco sauveur…

Tudor décide de sortir Under dès la mi-temps, Alexis Sanchez jouera la seconde période. Magnetti tente sa chance de loin mais c’est trop mou pour inquiéter Blanco (50′). Suite à un corner, Belaili place sa tête, elle fuit le cadre de peu (52′). Gigot rate sa relance plein axe, Honorat en profite et frappe, Blanco est décisif (54′). Les marseillais se font secouer, suite à un corner Lees-Melou réalise une superbe frappe sur un second ballon et trouve la lucarne de Blanco (1-1 / 61′). Tudor essaye de réveiller son équipe en faisant entrer 3 joueurs, Payet, Bakambu et Veretout remplacent Milik, Gerson et Rongier (69′). Jérémy Le Douaron se retrouve seul face à Blanco à la suite d’un très bon travail dos au but de Belkebla. Mais la frappe de l’avant-centre brestois est trop imprécise et file largement au-dessus du cadre (73′). Brest pousse encore, un con centre dans la surface trouve la tête de Cardona qui oblige Blanco à sortir une belle parade à l’horizontale (79′). Kolasinac remplace le buteur, Tavares (80′). Clauss est trouvé plein axe, il crochète et frappe mais ce n’est pas cadré (85′). Les marseillais ne sont ni dangereux ni sereins en cette fin de rencontre. L’OM n’était pas loin du hold-up sur un débordement de Payet et un centre pour Bakambu mais le hors jeu est signalé (92′). Les marseillais s’en sortent bien avec ce match nul non maîtrisé.