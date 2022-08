Brest – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Brest pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Brest aura lieu à 20h45 à Brest. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video.

Les groupes

OM

Gardiens :

Blanco, Ngapandouetnbu, Van Neck

Défenseurs :

Tavares, Balerdi, , Clauss, Gigot, Kolasinac, Mbemba, Mmadi, Touré, Caleta Car

Milieux de terrain :

Elmaz, Gerson, Guendouzi, Rongier, Veretout, Gueye

Attaquants :

Bakambu, A.Sanchez, Milik, Payet, Suarez, Ünder

Brest

Gardiens : Bizot, Blazquez, Coudert

Défenseurs : Brassier, Chardonnet, Dari, Duverne, Hérelle, Uronen

Milieux : Belkebla, Lees-Melou, Magnetti, Mbock, Perriera Lage

Attaquants : Belaïli, Camblan, Cardona, Del Castillo, Honorat, Karamoko, Le Douaron

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Blanco

Mbemba Gigot Balerdi

Clauss Guendouzi Rongier Tavares

Under Gerson

Milik

Brest :

Bizot

Duverne, Chardonnet, Hérelle, Brassier

Honorat, Lees Melou, Belkebla, Belaïli

Pereira Lage, Cardona

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Francis le Blé (16000 places).

L’Arbitre de cet Brest – OM

L’arbitre désigné pour la rencontre entre Brest et OM est Jérémy Stinat. Il sera assisté par Christophe Mouysset et François Boudikian. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Benjamin Lepaysant. A la VAR, ce sera le duo Yohann Rouinsard et Cyril Mugnier.

La Météo

Prévision météo à Brest à 21h (*)

– Passages Nuageux (couverture nuageuse 66%)

– Pourcentage de pluie : 40%

– Température 10°C / ressentie 19°C

– Vent : O 11 km/h

– Taux d’humidité : 80%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Brest

Victoires de l’OM : 13 Match nul : 5 Victoires Brest : 7

Déclarations d’avant-match

« L’OM a des joueurs de grande qualité donc il faudra être meilleur dans tous les domaines pour rivaliser. On ne peut pas se permettre d’avoir des joueurs défaillants techniquement comme la semaine dernière. Maintenant, c’est un autre match. À nous d’être présents dans tous les duels, car c’est une équipe qui va vite. À nous, le petit poucet, de bousculer cette équipe. J’espère qu’on ne va pas les regarder jouer.Le stade va être plein. On doit être connecté avec notre public pour faire un gros match. L’an dernier, il y a eu trop de défaites à domicile. Ça fait plaisir de jouer à la maison, les supporters seront avec nous. J’espère qu’ils feront beaucoup de bruit pour stimuler nos joueurs afin qu’ils se transcendent. » Michel Der Zakarian – Source : Conférence de presse (12/08/22)

« Il n’y a pas de foot sans travail physique. On l’a fait cette semaine. Il n’y a pas de changement sur le travail qu’on fait. Entre chaque match, on a la semaine pour travailler, pour se concentrer aussi sur la tactique. Il y a une bonne énergie de la part des recrues, qui ont augmenté le niveau de l’équipe avec leur professionnalisme notamment. (…) Sanchez fera partie de l’effectif, on verra comment l’utiliser et à quel poste il pourra jouer. C’est un garçon que je n’ai entraîné que deux fois, de ce que j’ai vu il travaille de manière acharnée. Chacun a sa propre carrière, son parcours. J’espère que ce que j’ai vu sera confirmé dans la saison. C’est quelqu’un qui travail dur. Je suis impatient de voir ce qu’il va apporter. (…) Veretout? C’est une très bonne recrue pour nous. Il m’a toujours plu. C’est un joueur important, très sérieux. Il jouera souvent, la saison est longue. Tout le monde est important dans l’équipe. (…) Cette victoire ce week-end nous a donné de la crédibilité. Les nouvelles recrues ont augmenté le niveau, la compétition dans l’équipe. C’est quelque chose de bon. Je m’attends du coup à de bonnes choses ce week-end. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (12/08/22)