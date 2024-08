Brest – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

Le prono de Nico : Victoire 1-3 de l’OM cote à 19 !

L’OM va proposer un jeu offensif et va forcément laisser des espaces aux Bretons, donc j’imagine que Rulli encaissera un but lors de cette rencontre. Par contre, le talent des Koné, Greenwood ou encore Wahi devrait faire la différence devant avec au milieu l’expérience d’Hojbjerg. Brest a perdu Brassier et Mounié lors de cet été et devra faire sans son meilleur élément Lees-Melou, en phase de reprise, ni le remuant Magnetti suspendu pour cette rencontre.