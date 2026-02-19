Brest – OM : Habib Beye confirme un seul absent !

Présenté officiellement ce jeudi, Habib Beye a livré ses premières indications avant le déplacement de l’Olympique de Marseille à Brest ce vendredi. Le nouveau coach olympien devra composer sans Leonardo Balerdi, suspendu. Pour le reste, le groupe est disponible.

Un effectif presque complet pour l’OM

À la veille du match de Ligue 1, Habib Beye a clarifié la situation de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Le technicien a confirmé l’absence de Leonardo Balerdi, suspendu pour cette rencontre face au Stade Brestois 29. Une indisponibilité importante sur le plan défensif, tant l’Argentin s’est imposé comme un élément clé de l’arrière-garde marseillaise ces derniers mois.

Pour le reste, la nouvelle est positive pour l’OM. Aucun autre forfait n’a été signalé, offrant au nouvel entraîneur une base de travail stable pour préparer ce déplacement toujours délicat en Bretagne.

Habib Beye a ainsi précisé : “Mis à part Leonardo Balerdi, suspendu, Habib Beye annonce que le groupe est au complet pour le déplacement à Brest..”

🗣️ Balerdi suspendu, le reste du groupe est au complet#Beye : “Mis à part Leonardo Balerdi, suspendu, Habib Beye annonce que le groupe est au complet pour le déplacement à Brest..”#OM #Conf pic.twitter.com/iGRsYWWk2Z — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 19, 2026

Habib Beye affiche ses intentions

Au-delà du simple point médical, Habib Beye a également esquissé sa vision du jeu et ses priorités immédiates. Le discours se veut mesuré mais ambitieux, dans un contexte où les attentes restent élevées autour de l’Olympique de Marseille.

“Le groupe à notre disposition, il faut avoir une volonté d’être vertical et de proposer du bon football. Vendre un projet de jeu est prématuré, mais les gens ont envie de vibrer et de se reconnaître dans cette équipe. On ne peut dénigrer ce qui a été fait, il y a eu un football spectaculaire. Ici, c’est sur ça que vous êtes très vite sanctionné par le public qui est amoureux du foot et du club. (…) À l’OM, on sera dans l’analyse sur ce qu’on peut faire tactiquement car on a une qualité de joueurs qui nous permet de faire ça. Mais il faudra avant tout avoir des résultats. Il faut qu’on ait le temps d’installer notre méthodologie pour faire progresser cette équipe.”

Le message est clair : entre continuité et ajustements tactiques, le nouveau cycle débute sous le signe des résultats. Dès ce vendredi à Brest, l’OM sera attendu sur sa capacité à traduire ce discours en performance sur le terrain.