Brest-OM : La compo de Villas-Boas avec une grande première !

L’Olympique de Marseille va enfin débuter sa saison officielle ce soir à 21h00 avec un déplacement à Brest. Voici la composition choisie par André Villas-Boas pour cette rencontre, selon le journal L’Équipe…

Forcé de se passer de Dimitri Payet et Alvaro (Covid-19) et devant faire face au manque de rythme d’un certain nombre de joueurs, l’entraîneur portugais de l’OM a innové. C’est ainsi que Leonardo Balerdi se retrouve titulaire ce soir pour sa grande première en Ligue 1.

Le onze de l’OM :

Mandanda

Sakai Balerdi Caleta-Car Amavi

Kamara

Strootman Sanson

Thauvin Benedetto Radonjic