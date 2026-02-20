Brest – OM : Les Pronos de Nico !

L’OM doit se relancer après la nouvelle désillusion et le nul 2-2 concédé face à Strasbourg, Habib Beye vient d’arriver. Pour ce match de la 23e journée, l’OM se déplace à Brest ! Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 23e journée de Ligue 1, l’OM affronte une équipe inconstante, le Stade Brestois. L’OM a besoin de points pour tenter d’attendre son objectif principal, terminer dans les 3 premiers et ne pas laisser filer Lyon qui a déjà pris 5 points d’avance !

Habib Beye doit faire sans Balerdi, suspendu, le reste du groupe est au complet !

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 📋 #SB29OM Voici les 2️⃣2️⃣ joueurs retenus par 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 pour cette rencontre face à Brest ⚔️ pic.twitter.com/2dyDjNjcfy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2026

Un premier onze pour Beye à 4 ou 5 ?

Mon prono pour Brest – OM : But de Greenwood et Gouiri pour une cote de 5.80 !

Pour cet Brest – OM, je pars sur un but de Greenwood et un but de Gouiri pour une cote de 5.80. L'OM doit s'imposer pour se relancer dans l'objectif de terminer sur le podium. A noter que la cote d'une victoire de l'OM est de 1.93. Le score de 1-2 est a une cote de 6.60 !

