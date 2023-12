Brighton – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Brighton pour affronter les hommes de De Zerbi pour le sixième match de phase de poules d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte Brighton ce jeudi soir en Angleterre. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur la chaîne TNT W9 et sur Canal+ Foot.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Meïté, Lodi, Soglo, Gigot, Balerdi

Milieux : Veretout, Kondogbia, Ounahi, Nadir, Harit

Attaquants : Ndiaye, Sarr,, Vitinha, Mughe, Aubameyang

Brighton :

Gardiens :

Verbruggen, Steele

Défenseurs :

Dunk, Van Hecke, Veltman, Hinshelwood, Igor Julio, Baleba

Milieux :

Buonanotte, Dahoud, Lallana, Milner, Gross, Gilmour

Attaquants :

Mitoma, Adingra, Joao Pedro, Ferguson, O’Mahony, Baker-Boaitey

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Clauss Mbemba Gigot Balerdi Lodi

Veretout Kondogbia

Harit

Vitinha Aubameyang

Brighton:

Verbruggen

Veltman Dunk Van Heck Hinshelwood

Gross Gilour

Adingra, Ferguson, Mitoma

Joao Pedro

Le Stade

Falmer Stadium, The AMEX (Capacité : 31 800)

L’Arbitre de ce Brighton – OM

L’arbitre désigné pour Brighton- OM est José Maria Sanchez sera l’arbitre central, il sera assisté par Raúl Cabañero et Iñigo Prieto le long des lignes de touche. Le poste de quatrième officiel sera occupé par Alejandro Muñiz Ruiz. Les deux arbitres assistants vidéo seront l’Espagnol Juan Martinez Munuera et l’Allemand Christian Dingert.

La Météo

Prévision météo à Brighton à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 8°C / ressentie 5°C

– Vent : NNO 15km/h

– Taux d’humidité : 77%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Brighton vs OM

Victoires de l’OM : 0 Match nul : 1 Victoires Brighton : 0

Déclarations d’avant-match

Robert De Zerbi:« Marseille est une très bonne équipe, mais nous avons l’ambition de terminer en tête de notre groupe. C’est une chose prestigieuse que de finir en tête du classement, car cela signifie que nous jouerons deux matchs de moins en février, et c’est aussi prestigieux pour l’histoire de notre club. Nous voulons essayer de gagner parce que nous sommes des personnes sérieuses. Quand nous travaillons, nous voulons toujours montrer le meilleur de nous-mêmes et faire de notre mieux »

Gennaro Gattuso : « Jouer au Vélodrome devant nos supporters ça nous donne de l’énergie. J’étais nerveux non pas à cause du système à 3 mais c’est une question de mentalité. A 3-0 face à Lorient quand je vois 5 a 6 joueurs regarder le sol ça m’énerve ! On doit améliorer la mentalité, c’est ce qui nous fait gagner les matches.«