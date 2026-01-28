Bruges – OM : 4 absents notables dans le groupe marseillais !

L’Olympique de Marseille a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le déplacement à Bruges en Ligue Europa. Roberto De Zerbi doit composer avec plusieurs absences majeures, dont les recrues hivernales et Benjamin Pavard. Le technicien italien devra adapter son dispositif pour ce rendez-vous européen crucial.

De Zerbi privé d’Emerson, Pavard et des recrues Timber et Nwaneri

Pour le match Bruges-OM, Roberto De Zerbi a annoncé un groupe réduit. Les recrues hivernales, Ethan Nwaneri et Quinten Timber, ne figureront pas sur la feuille de match, tout comme Benjamin Pavard, suspendu, et Emerson, forfait pour cause de blessure. Par ailleurs, Ulisses Garcia, en instance de départ, n’a pas été inscrit pour la compétition européenne.

Cette situation contraint le technicien italien à s’appuyer sur un effectif restreint, notamment en défense où les absences se font sentir. L’objectif reste toutefois clair : sécuriser un résultat à l’extérieur pour garder toutes les chances de qualification intactes.

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋 #CLUOM Les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour cette dernière rencontre de phase de ligue de @ChampionsLeague face à Bruges 🫡 pic.twitter.com/cBwNZE7Odg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2026

Composition du groupe phocéen pour Bruges

Le groupe de l’OM se compose ainsi :

Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck

Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Weah

Milieux : Bakola, Gomes, Højbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixao, Traoré