Bruges – OM : Les Pronos de Nico !

Après la grosse défaite 0-3 face à Liverpool, l’OM doit finir le travail pour sortir de cette poule de Ligue des Champions. Le dernier match se joue en Belgique face au Club Bruges. Pour ce 8e match de Ligue des Champions de la saison, je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 8e et dernière journée de poule de Ligue des Champions, l’OM va affronter le Club Bruges en Belgique ! Ordonez, suspendu, le weekend dernier sera présent !

Emerson blessé, Paixao fatigué côté OM !

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi va devoir faire sans Emerson (blessé). Paixao, fatigué pourrait débuter sur le banc…

Mon prono pour Bruges – OM : Match nul ou Marseille pour une cote de 1.41 !

Pour ce Bruges – OM, je pars sur une victoire de l’OM ou un match nul pour une cote de 1.41* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM peut s’offrir une qualification même sans gagner, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics Bruges – OM du 28/01/2026 Ligue des Champions | Unibet.fr. A noter que la cote d’un score de 1-2 est de 8.05* !

Et pour terminer on peut imaginer un but sur coup de pied arrêté d’un défenseur: but d’Aguerd pour une cote de 13.00*

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10” en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

« Unibet s’engage activement pour le jeu responsable en offrant des outils tels que des limites de dépôt, de mises et d’auto-exclusion. Ces options permettent aux joueurs de garder le contrôle et de pratiquer les paris de manière sûre et équilibrée, garantissant ainsi une expérience de jeu saine. »