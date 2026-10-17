Pourquoi Bruno Genesio veut attendre avec Milan Leccese ?

Alors que les supporters de l’OM attendent de voir les jeunes talents marseillais à l’œuvre, Bruno Genesio appelle à la patience. Le coach olympien estime que le passage des sélections de jeunes à la Ligue 1 demande une véritable adaptation. Il met en garde contre les conséquences d’un lancement trop précoce. Milan Leccese est notamment concerné par cette réflexion sur l’intégration progressive des jeunes joueurs.

Genesio distingue les sélections de jeunes de la Ligue 1

Bruno Genesio rappelle que les performances observées avec les sélections de jeunes ne suffisent pas à déterminer la capacité d’un joueur à évoluer immédiatement en Ligue 1. Pour le technicien, chaque jeune doit disposer du temps nécessaire afin de s’adapter au niveau du championnat et de poursuivre son apprentissage.

Le coach de l’OM met en garde contre un lancement trop rapide

Le message du coach marseillais repose sur une évaluation individuelle. Même si l’envie de voir les jeunes jouer est partagée, Genesio considère que leur niveau doit être précisément apprécié avant toute intégration. Il estime qu’une exposition prématurée peut avoir des conséquences importantes lorsque le joueur n’est pas encore prêt.

C’est pareil. Il faut être vigilant. Il y a une grande différence entre les matchs de sélections de jeunes et la Ligue 1. Il faut leur laisser du temps, s’adapter à la Ligue 1, être patient avec eux. Ils ont besoin d’apprendre. On a tous envie de les voir jouer mais il faut bien évaluer le niveau de chacun d’entre eux avant de les lancer. Ça peut être destructeur s’ils ne sont pas prêts et qu’on les lance trop tôt. On ne les lâche pas, on a toujours un oeil sur eux. Le moment où on sentira que c’est le bon moment, ils viendront avec nous.

Les jeunes restent suivis par le staff olympien

Bruno Genesio assure toutefois que les jeunes joueurs ne sont pas écartés du projet. Ils restent suivis par le staff de l’OM, qui dit garder un œil sur eux. Leur arrivée avec le groupe professionnel interviendra lorsque le club estimera que le moment sera venu.