Mercato OM : Lorenzi bloque au dernier moment le départ de Milan Leccese à Brest

Le dossier Milan Leccese a connu un retournement de situation spectaculaire dans les dernières heures du mercato. Selon nos informations, tout était quasiment bouclé pour un départ du jeune Marseillais vers Brest.

Le milieu offensif de 17 ans avait trouvé un accord avec le club breton autour d’un contrat de cinq ans, avec une réelle volonté de l’intégrer rapidement au groupe professionnel et de lui offrir du temps de jeu dès les prochains matches.

Les discussions avec l’OM étaient également proches d’aboutir. La famille du joueur était même sur le point de prendre l’avion pour rejoindre Brest.

Mais au dernier moment, Grégory Lorenzi a mis son veto et refusé de laisser partir le jeune espoir olympien.

Le dossier est donc refermé pour le moment. Signe de ce retournement, Milan Leccese s’est de nouveau entraîné avec les U19 de l’OM ce matin.

Marseille a donc choisi de conserver l’un de ses jeunes talents les plus courtisés.